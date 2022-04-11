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Генштаб - войска рф могут прибегнуть к провокационным действиям на территории Приднестровья Республики Молдова с целью обвинения Украины в агрессии

Киев • УНН

 • 142964 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Генштабе не исключают проведения вооруженными силами российской федерации провокационных действий на территории Приднестровского региона Республики Молдова с целью обвинения Украины в агрессии против соседнего государства. Об этом сообщает УНН.

Генштаб - войска рф могут прибегнуть к провокационным действиям на территории Приднестровья Республики Молдова с целью обвинения Украины в агрессии

Детали

Началась сорок седьмая эпоха героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Продолжается полномасштабная вооруженная агрессия российской федерации против нашего государства.

Противник продолжает создание наступательной группировки войск для действий на Слобожанском направлении. Предположительно, в ближайшие дни, оккупанты будут пытаться возобновить наступление.

Осуществляется подготовка вооружения и военной техники в пункте постоянной дислокации 60-й отдельной мотострелковой бригады (Монастырище) 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Предположительно, указанное вооружение будет перемещено на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Также, для восстановления потерь личного состава подразделений батальонной тактической группы из состава 36-й отдельной мотострелковой бригады (Борзя, Забайкальский край) 29 общевойсковой армии Восточного военного округа, осуществляется набор военнослужащих из состава указанной бригады. Особую проблему враг испытывает при комплектовании должностей водителей и механиков-водителей. Отбытия отобранного личного состава из пункта постоянной дислокации запланировано на вторую половину апреля этого года.

Определены подразделения вооруженных сил республики беларусь продолжают выполнять задачи по усилению охраны украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Слобожанском направлении отдельные подразделения из состава 6-й общевойсковой армии и береговых войск северного флота продолжают частичное блокирование города Харькова, продолжаются артиллерийские обстрелы отдельных районов города.

На Изюмском направлении продолжается воздушная разведка местности с целью выявления позиций Вооруженных Сил Украины. Для этого противник применяет БПЛА “Орлан-10”.

Добавим

На Харьковщине от вражеских обстрелов погибло 10 человек, среди них - ребенок.

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