Николаевская область: оккупанты ночью били из РСЗО, один человек получил контузию

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"Ночью, 25 ноября, с 00:08 враг наносил удары из РСЗО по портовой акватории и населенному пункту Очаковской громады. В результате чего один человек получил контузию. Повреждены жилые дома, среди них – один многоэтажный", - сообщил Ким.

Детали

По данным главы ОВА, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в город постепенно подают воду.