Николаевская область: оккупанты ночью били из РСЗО, один человек получил контузию
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Российские оккупанты ночью обстреляли из РСЗО Очаковскую громаду в Николаевской области, один человек получил контузию, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в пятницу, 25 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"Ночью, 25 ноября, с 00:08 враг наносил удары из РСЗО по портовой акватории и населенному пункту Очаковской громады. В результате чего один человек получил контузию. Повреждены жилые дома, среди них – один многоэтажный", - сообщил Ким.
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По данным главы ОВА, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в город постепенно подают воду.