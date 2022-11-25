Миколаївщина: окупанти вночі били з РСЗВ, одна людина отримала контузію

Цитата

"Вночі, 25 листопада, з 00:08 ворог завдавав ударів з РСЗВ по портовій акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого одна людина отримала контузію. Пошкоджено житлові будинки, серед них – один багатоповерховий", - повідомив Кім.

Деталі

За даними голови ОВА, у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місто поступово подають воду.