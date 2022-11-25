Миколаївщина: окупанти вночі били з РСЗВ, одна людина отримала контузію
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Російські окупанти вночі обстріляли з РСЗВ Очаківську громаду у Миколаївській області, одна людина отримала контузію, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у п'ятницю, 25 листопада, у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Вночі, 25 листопада, з 00:08 ворог завдавав ударів з РСЗВ по портовій акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого одна людина отримала контузію. Пошкоджено житлові будинки, серед них – один багатоповерховий", - повідомив Кім.
Деталі
За даними голови ОВА, у місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місто поступово подають воду.