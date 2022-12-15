Микитася оставили под стражей до 12 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Суд продлил срок действия меры пресечения бывшему народному депутату Украины Максиму Микитасю в виде содержания под стражей до 12 февраля 2023 с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн, передает УНН.
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"В четверг, 15 декабря, следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлила срок действия меры пресечения бывшему народному депутату Украины в виде содержания под стражей до 12 февраля 2023 года с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн", - говорится в сообщении ВАКС.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Максиме Микитасе.
Добавим
В случае внесения залога подозреваемый обязан:
– прибывать по каждому требованию к детективам, прокурорам, следственному судье и в суд;
– не оставлять Киевской области без разрешения детективов, прокуроров и суда;
– сообщать детективам, прокурору об изменении своего места жительства и места работы;
– воздерживаться от общения с определенными в определении следственного судьи лицами;
– сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт гражданина Украины для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину;
– носить электронное средство контроля.
Дополнение
Экс-нардеп Максим Микитась хотел подкупить городского голову Днепра Бориса Флитова и предлагал 22 млн евро за возможность строить метро.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего нардепа в виде 2 месяцев содержания под стражей или залог 260 млн грн.
Впоследствии Апелляционная палата ВАКС Максима Микитася под стражей. В то же время уменьшив ему альтернативный залог до 100 млн грн.