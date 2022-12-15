Микитася залишили під вартою до 12 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Суд продовжив строк дії запобіжного заходу колишньому народному депутатові України Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою до 12 лютого 2023 року з альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн грн, передає УНН.
Цитата
"У четвер, 15 грудня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжила строк дії запобіжного заходу колишньому народному депутатові України у вигляді тримання під вартою до 12 лютого 2023 року з альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн грн", - йдеться у повідомленні ВАКС.
Як стало відомо УНН із власних джерел, мова йде про Максима Микитася.
Додамо
У разі внесення застави підозрюваний зобов’язаний:
– прибувати за кожною вимогою до детективів, прокурорів, слідчого судді та суду;
– не залишати Київської області без дозволу детективів, прокурорів та суду;
– повідомляти детективів, прокурора про зміну свого місця проживання та місця роботи;
– утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;
– здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в’їзд в Україну;
– носити електронний засіб контролю.
Доповнення
Екснардеп Максим Микитась хотів підкупити міського голову Дніпра Бориса Флітова і пропонував 22 млн євро за можливість будувати метро.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для колишнього нардепа у вигляді 2 місяців тримання під вартою або заставу 260 млн грн.
Згодом Апеляційна палата ВАКС Максима Микитася під вартою. Водночас зменшивши йому альтернативну заставу до 100 млн грн.