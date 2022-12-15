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Микитася залишили під вартою до 12 лютого

Микитася залишили під вартою до 12 лютого

Київ • УНН

 • 578736 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Суд продовжив строк дії запобіжного заходу колишньому народному депутатові України Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою до 12 лютого 2023 року з альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн грн, передає УНН.

Цитата

"У четвер, 15 грудня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжила строк дії запобіжного заходу колишньому народному депутатові України у вигляді тримання під вартою до 12 лютого 2023 року з альтернативою внесення застави у розмірі 100 млн грн", - йдеться у повідомленні ВАКС.

Як стало відомо УНН із власних джерел, мова йде про Максима Микитася.

Додамо

У разі внесення застави підозрюваний зобов’язаний:

– прибувати за кожною вимогою до детективів, прокурорів, слідчого судді та суду;

– не залишати Київської області без дозволу детективів, прокурорів та суду;

– повідомляти детективів, прокурора про зміну свого місця проживання та місця роботи;

– утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;

– здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в’їзд в Україну;

– носити електронний засіб контролю.

Доповнення

Екснардеп Максим Микитась хотів підкупити міського голову Дніпра Бориса Флітова і пропонував 22 млн євро за можливість будувати метро.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для колишнього нардепа у вигляді 2 місяців тримання під вартою або заставу 260 млн грн.

Згодом Апеляційна палата ВАКС Максима Микитася під вартою. Водночас зменшивши йому альтернативну заставу до 100 млн грн.

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