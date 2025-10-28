$42.070.07
Михаил Поплавский: Украинский язык – генетический код нации

Киев • УНН

 • 838 просмотра

Михаил Поплавский заявил, что украинский язык является генетическим кодом нации, объединяющим украинцев по всему миру. В Киевском университете культуры состоялось празднично-патриотическое действо "Язык – код нации", посвященное Дню украинской письменности и языка.

Михаил Поплавский: Украинский язык – генетический код нации

В Киевском университете культуры состоялось празднично-патриотическое мероприятие "Язык – код нации", посвящённое Дню украинской письменности и языка.

О событии сообщил в своём Instagram президент КНУКиИ Михаил Поплавский: "Украинский язык – генетический код нации. Он объединяет украинцев по всему миру. Наш талисман, душа и наше продолжение, которое будет звучать сквозь столетия устами наших детей и внуков. Без образования нет культуры. Без культуры нет нации. Горжусь, что сегодня в Университете культуры учатся такие талантливые, одарённые, креативные студенты со всей Украины. Мечтаю, чтобы в Украине было модно говорить по-украински, учиться в украинских университетах, слушать украинские песни и создавать национальные проекты. Держим вместе украинскую волну!"

Мероприятие объединило студентов, звёздных преподавателей и творческие коллективы университета, создав атмосферу единства, любви к родному слову и гордости за украинскую культуру.

Студенты университета декламировали стихи Лины Костенко, Леси Украинки, Василия Симоненко, Ивана Франко и других. Ансамбль народного танца "Киев" факультета хореографического искусства (художественный руководитель и балетмейстер Ирина Гутник) исполнил хореографические композиции "Калиновое диво" и "Колыбельная". Капелла бандуристов "Чураи" под руководством Владислава Лысенко представила песню "Только в Киеве".

Украинский народный хор имени Станислава Павлюченко (художественный руководитель и дирижёр Елена Скопцова) вместе с солисткой Национального хора Украины имени Григория Верёвки, народной артисткой Украины Татьяной Пироговой, исполнили трогательную песню "Народ мой".

Звёздные преподаватели факультета кино и телевидения присоединились к празднованию, даря гостям вдохновенные слова украинских классиков. Телеведущий, журналист и шоумен Григорий Решетник прочитал стихотворение Лины Костенко "Крылья", а известный актёр театра и кино Владислав Никитюк – "Страшные слова, когда они молчат".

Актёр театра и кино, мастер курса факультета театра, кино и эстрады Вячеслав Довженко прочитал строки из поэзии Владимира Забаштанского:

"Як нема без зірок небозводу,

Як блакиті без сонця нема,

Так і мови нема без народу,

І народу без мови нема".

"Язык – это наш код, наша идентичность. Чтобы понять, кто мы, нам дан украинский язык", – отметил Владислав Никитюк.

"Я счастлив, что мои студенты – настоящие украинцы, настоящие патриоты. Именно от нас, педагогов, зависит будущее страны", – подчеркнул Григорий Решетник.

Накануне мероприятия более 800 студентов и преподавателей КНУКиИ присоединились к написанию Радиодиктанта национального единства, а студенты факультета дизайна и рекламы подготовили выставку плакатов "Язык – код нации. Язык – это оружие. Язык – как душа".

Лилия Подоляк

