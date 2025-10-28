$42.070.07
Зеленський назвав 28 жовтня датою початку опалювального сезону
Правоохоронці затримали колишнього керівника "Укренерго" Кудрицького: деталі справи з розкраданням на мільйони на об'єктах енергосистеми
Чи варто сподіватися на теплу зиму: синоптик дала прогноз
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонці
Угорщина хоче сформувати альянс україноскептиків у ЄС з Чехією та Словаччиною - Politico
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек
Кількість правопорушень за керування у стані сп'яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерах
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
Як швидко і бюджетно прикрасити дім до Гелловіну: практичний гайд для кожної кімнати
Магнітні бурі у листопаді: коли очікувати спалахи на сонці
5 класичних пуншів для Гелловіну: зігрійтеся та налаштуйтесь на атмосферу свята
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Михайло Поплавський: Українська мова – генетичний код нації

Київ • УНН

 • 1074 перегляди

Михайло Поплавський заявив, що українська мова є генетичним кодом нації, яка об'єднує українців по всьому світу. У Київському університеті культури відбулося святково-патріотичне дійство "Мова – код нації", присвячене Дню української писемності та мови.

Михайло Поплавський: Українська мова – генетичний код нації

У Київському університеті культури відбулося святково-патріотичне дійство "Мова – код нації", присвячене Дню української писемності та мови.

Про подію повідомив у своєму Instagram президент КНУКіМ Михайло Поплавський:

"Українська мова генетичний код нації. Вона об’єднує українців по всьому світу. Наш талісман, душа і наше продовження, що лунатиме крізь століття вустами наших дітей і онуків. Без освіти немає культури. Без культури немає нації. Горджуся, що сьогодні в Університеті культури навчаються такі талановиті, обдаровані, креативні студенти з усієї України. Мрію, щоб в Україні було модно говорити українською, навчатися в українських університетах, слухати українські пісні та створювати національні проєкти. Тримаймо разом українську хвилю!"

Захід об’єднав студентів, зіркових викладачів і творчі колективи університету, створивши атмосферу єдності, любові до рідного слова й гордості за українську культуру.

Студенти університету декламували поезії Ліни Костенко, Лесі Українки, Василя Симоненка, Івана Франка та інших.

Ансамбль народного танцю "Київ" факультету хореографічного мистецтва (художній керівник та балетмейстер Ірина Гутник) виконав хореографічні композиції "Калинове диво" та "Колискова". Капела бандуристів "Чураї" під керівництвом Владислава Лисенка презентувала пісню "Тільки в Києві".

Український народний хор імені Станіслава Павлюченка (художній керівник та диригент Олена Скопцова) разом із солісткою Національного хору України імені Григорія Верьовки, народною артисткою України Тетяною Пироговою, виконали зворушливу пісню "Народе мій".

Зіркові викладачі факультету кіно і телебачення долучилися до святкування, даруючи гостям натхненні слова українських класиків. Телеведучий, журналіст і шоумен Григорій Решетнік прочитав вірш Ліни Костенко "Крила", відомий актор театру і кіно Владислав Никитюк –"Страшні слова, коли вони мовчать".

Актор театру та кіно, майстер курсу факультету театру, кіно та естради  В’ячеслав Довженко – рядки з поезії Володимира Забаштанського:

"Як нема без зірок небозводу,

Як блакиті без сонця нема,

Так і мови нема без народу,

І народу без мови нема".

"Мова – це наш код, наша ідентичність. Щоб зрозуміти, хто ми є, нам дана українська мова", – зазначив Владислав Никитюк.

"Я щасливий, що мої студенти – справжні українці, справжні патріоти. Саме від нас, освітян, залежить майбутнє країни", – наголосив Григорій Решетнік.

Напередодні заходу понад 800 студентів і викладачів КНУКіМ долучилися до написання Радіодиктанту національної єдності, а студенти факультету дизайну і реклами підготували виставку плакатів "Мова – код нації. Мова – це зброя. Мова – як душа".

Лілія Подоляк

СуспільствоКультура
