Миграционная служба в безопасных районах снова принимает заявки на ID и загранпаспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Государственная миграционная служба Украины возобновила свою работу и принимает документы для оформления ID-карты, загранпаспорта, вида на жительство, сообщили в МВД Украины, пишет УНН.
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"С 15 марта территориальные органы и территориальные подразделения ГМС, которые находятся в безопасных районах, где не ведутся активные боевые действия, возобновили работу по приему и предоставлению административных услуг, в частности, документов для оформления ID-карты, загранпаспорта гражданина Украины, удостоверений на постоянное и временное проживание", - говорится в сообщении.
Детали
Также указано, что миграционная служба будет осуществлять вклеивание фотографий в паспорт гражданина Украины в форме книжечки, продолжать срок действия загранпаспортов и вносить сведения о детях, в частности, речь идет о вклеивании фотографии в загранпаспорт родителей, что дает возможность гражданам свободно пересекать границу.
"Отныне граждане, которые потеряли документы или срок действия которых истек, могут обращаться к определенному органу ГМС, которые работают с учетом соблюдения безопасности условий военного положения", - добавили в МВД.
Дополнение
Глава МВД Денис Монастырский ранее указывал, что всю информацию о начале работы миграционной службы граждане смогут найти на страницах Facebook сервисных центров, а также на официальных страницах Государственной миграционной службы. Ведомства работают во всех регионах, которые являются не оккупированными.