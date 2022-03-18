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Міграційна служба у безпечних районах знову приймає заявки на ID та закордонні паспорти

Міграційна служба у безпечних районах знову приймає заявки на ID та закордонні паспорти

Київ • УНН

 • 132155 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Державна міграційна служба України відновила свою роботу і приймає документи для оформлення ID-картки, закордонного паспорта, посвідок на проживання, повідомили у МВС України, пише УНН.

Цитата

"З 15 березня територіальні органи та територіальні підрозділи ДМС, які знаходяться в безпечних районах, де не ведуться активні бойові дії, відновили роботу з прийому та надання адміністративних послуг, зокрема, документів для оформлення ID-картки, закордонного паспорта громадянина України, посвідок на постійне та тимчасове проживання", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Також вказано, що міграційна служба здійснюватиме вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України у формі книжечки, продовжуватиме строк дії закордонних паспортів та вноситиме відомості про дітей, зокрема, йдеться про вклеювання фотокартки до закордонного паспорта батьків, що дає можливість громадянам вільно перетинати кордон.

"Відтепер громадяни, які втратили документи або строк дії яких закінчився, можуть звертатися до визначеного органу ДМС, які працюють з урахуванням дотримання безпеки умов воєнного стану", - додали у МВС.

Доповнення

Голова МВС Денис Монастирський раніше вказував, що всю інформацію стосовно початку роботи міграційної служби громадяни зможуть знайти на сторінках Facebook сервісних центрів, а також на офіційних сторінках Державної міграційної служби. Відомства працюють в усіх регіонах, які є не окупованими.

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