Із завтрашнього дня в Україні запрацює міграційна служба, яка прийматиме документи для закордонних паспортів

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“З завтрашнього дня в більшості регіонів України запрацює міграційна служба, яка буде приймати документи на оформлення закордонних паспортів та продовження тривалості дії закордонних паспортів. А також було прийняте спеціальне рішення уряду щодо вклеювання фотокарток дітей в закордонні паспорти батьків для того, щоб можна було також виїжджати за кордон. Ці всі послуги нарешті будуть поновлені”, - заявив Монастирський.

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Міністр додав, що всю інформацію стосовно початку роботи міграційної служби громадяни зможуть знайти на сторінках Facebook сервісних центрів, а також на офіційних сторінках державно-міграційної служби. Відомства працюють в усіх регіонах які є не окупованими.

Додамо

Як писав УНН, за даними ООН, з першого дня вторгнення Росії в Україну – 24 лютого – територію української держави вимушені були покинути майже 2,7 млн українців.