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С завтрашнего дня в Украине заработает миграционная служба, которая будет принимать документы для загранпаспортов

Киев • УНН

 • 200889 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. С завтрашнего дня во многих регионах Украины заработает миграционная служба, которая будет принимать документы для оформления загранпаспортов и их сроков действия. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, пишет УНН.

Цитата

“С завтрашнего дня в большинстве регионов Украины заработает миграционная служба, которая будет принимать документы на оформление загранпаспортов и продления действия загранпаспортов. А также было принято специальное решение правительства по вклеивание фотографий детей в загранпаспорта родителей для того, чтобы можно было выезжать за границу. Эти все услуги наконец будут возобновлены", - заявил Монастырский.

Детали

Министр добавил, что всю информацию о начале работы миграционной службы граждане смогут найти на страницах Facebook сервисных центров, а также на официальных страницах государственно-миграционной службы. Ведомства работают во всех регионах которые являются не оккупированными.

Добавим

Как писал УНН, по данным ООН, с первого дня вторжения России в Украину - 24 февраля - территорию украинского государства вынуждены были покинуть почти 2,7 млн украинцев.

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