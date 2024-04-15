Миграция украинского бизнеса во время войны: куда чаще всего переезжают компании

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
  •  25578 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  197543 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  192926 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  193745 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189002 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  128885 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  138719 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  162856 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  140161 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134736 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

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Миграция украинского бизнеса во время войны: куда чаще всего переезжают компании

С начала полномасштабной войны в Украине почти 19 000 компаний переехали, причем Киевская и Закарпатская области являются самыми популярными направлениями для переезда бизнеса.

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Миграция украинского бизнеса во время войны: куда чаще всего переезжают компании

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в регионе Новая Британия, Папуа-Новая Гвинея

Землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло в регионе Новая Британия в Папуа-Новой Гвинее, расположенном в сейсмически активном Тихоокеанском огненном кольце. В настоящее время угрозы цунами нет.

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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в регионе Новая Британия, Папуа-Новая Гвинея

Черниговская область подверглась двум ударам врага из миномета: зафиксировано 4 взрыва

Российские войска дважды обстреляли пограничье Черниговской области, вызвав 4 взрыва.

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Черниговская область подверглась двум ударам врага из миномета: зафиксировано 4 взрыва

Нападение вражеской ДРГ отразили пограничники на Сумщине

Пограничники на Сумщине отбили нападение российской диверсионно-разведывательной группы, заставив их отступить.

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Нападение вражеской ДРГ отразили пограничники на Сумщине

В оккупированном Северодонецке Луганской области россияне заставляют охватить военным учетом 100% мужчин - ОВА

В оккупированном Северодонецке россияне охватывают стопроцентным военным учетом всех мужчин. Города оккупированной Луганской области утопают в невывезенном мусоре.

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В оккупированном Северодонецке Луганской области россияне заставляют охватить военным учетом 100% мужчин - ОВА

Не осталось ни одного целого дома: ВСУ показали, как вс рф уничтожили село Работино

российские вооруженные силы полностью уничтожили село Работино, не оставив ни одного уцелевшего дома.

Общество •   •  9306 просмотра
Не осталось ни одного целого дома: ВСУ показали, как вс рф уничтожили село Работино

Фиксируем возобновление движения россиян в направлении оккупированной части Запорожской области - Андрющенко

россияне возобновили умеренное перемещение войск в оккупированные районы Запорожья и укрепляют села к северу от Мариуполя.

Война •   •  9409 просмотра
Фиксируем возобновление движения россиян в направлении оккупированной части Запорожской области - Андрющенко

Военные США после сбития запущенных из Ирана и Йемена дронов и ракет подтвердили готовность поддержать защиту Израиля

Американские войска при поддержке эсминцев Европейского командования США уничтожили более 80 ударных беспилотников и по меньшей мере шесть баллистических ракет, нацеленных на Израиль из Ирана и Йемена в течение выходных, сообщает Центральное командование Вооруженных сил США.

Новости Мира •   •  9622 просмотра
Военные США после сбития запущенных из Ирана и Йемена дронов и ракет подтвердили готовность поддержать защиту Израиля

Враг за сутки атаковал 7 населенных пунктов Донетчины: обстреливал из "Смерчей", ударял авиабомбами и ракетами "С-300"

Российские войска обстреляли 7 населенных пунктов в Донецкой области, в том числе ракетами С-300, авиационными бомбами и РСЗО "Смерч", повредив 63 гражданских объекта и убив одну женщину.

Война •   •  9592 просмотра
Враг за сутки атаковал 7 населенных пунктов Донетчины: обстреливал из "Смерчей", ударял авиабомбами и ракетами "С-300"

Венгерская оппозиция призывает к досрочным выборам, если победит на выборах в Европарламент

Венгерская оппозиция призывает провести в стране досрочные выборы, если она получит поддержку большинства по сравнению с консерваторами премьер-министра Виктора Орбана во время выборов в Европейский парламент.

Новости Мира •   •  8916 просмотра
Венгерская оппозиция призывает к досрочным выборам, если победит на выборах в Европарламент