Миграция украинского бизнеса во время войны: куда чаще всего переезжают компании

С начала 2022 года, почти 19 тысяч компаний переехали. Самыми популярными направлениями для переезда бизнеса стали Киевская и Закарпатская области.

Об этом сообщил Опендатабот, пишет УНН.

С начала полномасштабной войны, из всего количества компаний, которые изменили свое расположение, 1176 компаний изменили свою локацию, переезжая из городов в сельские регионы. Из них, более 600 предприятий выехали из Киева, а примерно 60, или 5,1%, перенесли свою деятельность из Одесской области. Чаще всего, компании выбирали для переезда Киевскую область, куда переместились 546 организаций.

С начала полномасштабной войны, почти половина всех бизнес релокаций была осуществлена внутри страны. Самое частое направление переезда было из Киева в Киевскую область, которое составило 359 случаев или 30% от всех бизнес-релокаций в область.

Другие направления оказались менее востребованными, например, из Львовской в Киевскую область и из Киева в Закарпатье, которые заняли лишь 2,7% и 2,6% от общего количества релокаций, что соответствует примерно 30-32 переездам для каждого маршрута.

Лидерами по переездам стали компании, которые занимаются оптовой торговлей - 344 релокаций (29.3%) и транспортная отрасль - 92 релокации (7.8%).

Напомним,

С начала 2024 года 6 400 предпринимателей получили кредиты на сумму 25,3 млрд грн по правительственной программе "Доступные кредиты", из которых около 20% использовали на инвестиционные проекты.