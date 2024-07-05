Решение Премьер-министра Венгрии осуществить поездку в рф принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной. Так в МИД Украины отреагировали на визит Виктора Орбана в москву и отметили важнейший принцип - "никаких договоренностей об Украине без Украины", передает УНН.

В связи с визитом Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву 5 июля 2024 года, МИД отмечает, что решение осуществить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной. Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться - говорится в заявлении, которое распространило дипведомство Украины.

Добавим

В МИД также отметили, что единственным реалистичным путем к восстановлению справедливого мира остается Формула мира. Как показал первый Глобальный саммит мира в Швейцарии, участие в котором приняла также Венгрия, более ста государств и международных организаций разделяют видение мира основанное на уважении к территориальной целостности Украины и Устава ООН. Формат Саммита мира является ключевой площадкой для поиска путей восстановления справедливого мира.

"Украина остается конструктивно настроенной на дальнейшую работу над развитием двустороннего сотрудничества и европейской интеграции по результатам визита Премьер-министра Венгрии в Киев", - резюмировали в дипведомстве.

Напомним

После 9 утра в пятницу правительственный самолет Airbus A-319, на котором обычно летает премьер-министр Виктор Орбан, вылетел из Будапешта.

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Как сообщил пресс-секретарь венгерского премьера, Орбан встретится с президентом россии владимиром путиным.

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, что он находится с миссией по "установлению фактов" и не ведет переговоров от имени Европейского Союза по войне в Украине,