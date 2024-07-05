Киев • УНН
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на визит премьер-министра Венгрии в москву, заявив, что он был осуществлен без согласия или координации с Украиной, а также напомнило основной принцип - "никаких договоренностей по Украине без Украины".
Решение Премьер-министра Венгрии осуществить поездку в рф принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной. Так в МИД Украины отреагировали на визит Виктора Орбана в москву и отметили важнейший принцип - "никаких договоренностей об Украине без Украины", передает УНН.
В связи с визитом Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву 5 июля 2024 года, МИД отмечает, что решение осуществить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной. Напоминаем, что для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться
Добавим
В МИД также отметили, что единственным реалистичным путем к восстановлению справедливого мира остается Формула мира. Как показал первый Глобальный саммит мира в Швейцарии, участие в котором приняла также Венгрия, более ста государств и международных организаций разделяют видение мира основанное на уважении к территориальной целостности Украины и Устава ООН. Формат Саммита мира является ключевой площадкой для поиска путей восстановления справедливого мира.
"Украина остается конструктивно настроенной на дальнейшую работу над развитием двустороннего сотрудничества и европейской интеграции по результатам визита Премьер-министра Венгрии в Киев", - резюмировали в дипведомстве.
Напомним
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