Microsoft установила камеры в подводном дата-центре для наблюдения за морем онлайн

В июне у шотландского побережья на глубине 35,5 метров установили центр передачи данных. Это было сделано, чтобы определить, сможет ли компания экономить энергию, охлаждая компьютеры естественным способом прямо в море. Теперь специалисты в течение года будут исследовать все нюансы внутри корпуса, влажность и температуру, чтобы оценить работоспособность концепции в будущем.

В качестве побочного проекта компания открыла доступ к изображению с камер, установленных у датацентра. Они предназначены не просто для наблюдения за установкой, а также для изучения условий окружающей среды вблизи центра. Всего камер две — на одной можно увидеть гигантский подводный кабель, соединяющий центр с интернетом. К камерам инженеры установили освещение, позволяющее оценивать состояние корпуса в любое время суток и в то же время непрерывно наблюдать за удивительным подводным миром.

Как сообщал УНН, в прошлом месяце Microsoft зафиксировала попытки кибератак относительно кандидатов на выборах в Конгресс США.