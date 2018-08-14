Microsoft встановила камери у підводному дата-центрі для спостереження за морем онлайн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Microsoft встановила камери під водою. Тепер за їх допомогою можна в реальному часі спостерігати за рибами біля підводного датацентру компанії на узбережжі Шотландії. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт даного проекту від Microsoft.
У червні біля шотландського узбережжя на глибині 35,5 метрів встановили центр передачі даних. Це було зроблено, щоб визначити, чи зможе компанія економити енергію, охолоджуючи комп’ютери природним способом прямо в морі. Тепер фахівці протягом року будуть досліджувати всі нюанси всередині корпусу, вологість і температуру, аби оцінити працездатність концепції в майбутньому.
В якості побічного проекту компанія відкрила доступ до зображення з камер, встановлених біля датацентру. Вони призначені не просто для спостереження за установкою, а також для вивчення умов навколишнього середовища поблизу центру. Всього камер дві — на одній можна побачити гігантський підводний кабель, який з’єднує центр з інтернетом. До камер інженери встановили освітлення, що дозволяє оцінювати стан корпусу в будь-який час доби й водночас безперервно спостерігати за дивовижним підводним світом.
Як повідомляв УНН, минулого місяця Microsoft зафіксувала спроби кібератак щодо кандидатів на виборах в Конгрес США.