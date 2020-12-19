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Microsoft начала разработку собственных процессоров

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Американская корпорация Microsoft, производящая программное обеспечение, начала разрабатывать собственные процессоры. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg, пишет УНН.

Microsoft начала разработку собственных процессоров

По информации его источников, ведется работа по созданию чипов для служебных компьютеров компании, обслуживающих ее облачные сервисы. Еще один процессор будет разработан для ряда устройств из линейки Microsoft Surface.

Как отметили собеседники агентства, корпорация в своих разработках будет использовать архитектуру ARM, на базе которой ранее начала производить свои процессоры компания Apple. До этого оба производителя использовали процессоры от фирмы Intel.

Напомним, что накануне стало известно, что продукция Microsoft использовалась хакерами во время атаки на ведомства США, компания отрицает.

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