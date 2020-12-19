Microsoft розпочала розробку власних процесорів

За інформацією джерел, ведеться робота зі створення чіпів для службових комп’ютерів компанії, які обслуговують її хмарні сервіси. Ще один процесор буде розроблений для ряду пристроїв з лінійки Microsoft Surface.

Як відзначили співрозмовники агентства, корпорація в своїх розробках буде використовувати архітектуру ARM, на базі якої раніше почала виробляти свої процесори компанія Apple. До цього обидва виробники використовували процесори від фірми Intel.

Нагадаємо, що напередодні стало відомо, що продукція Microsoft використовувалася хакерами під час атаки на відомства США, компанія заперечує.