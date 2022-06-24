Microsoft прекратит поддержку Windows 8.1 и Microsoft 365
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Прессслужба корпорации Microsoft сообщила, что компания прекратит поддержку Windows 8.1 и программ Microsoft 365. Поддержка будет действовать до 10 января 2023, передает УНН.
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"Программы Microsoft 365 больше не поддерживаются в Windows 8 или Windows 8.1 по истечении срока их поддержки. Чтобы избежать проблем с производительностью и надежностью, мы рекомендуем перейти на более новую версию Windows", - говорится в сообщении.
Подробности
Как отметили в компании, обслуживание продлится до 10 января 2023 года. В дальнейшем продукты и техники на базе Windows 8.1 не будут выпускаться.
Поддержка Windows 8 прекратилась 12 января 2016 года.
"Использование Microsoft 365 в старых, неподдерживаемых операционных системах может со временем вызвать проблемы с производительностью и надежностью. Как ценный подписчик Office, мы хотим и дальше обеспечивать стабильную работу Office", - добавили в компании.
Напомним
Корпорация Microsoft запретила пользователям из россии устанавливать Windows 11 и 10 с официального сайта.