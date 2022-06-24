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Microsoft припинить підтримку Windows 8.1 та програм Microsoft 365

Microsoft припинить підтримку Windows 8.1 та програм Microsoft 365

Київ • УНН

 • 394138 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Пресслужба корпорації Microsoft повідомила, що компанія припинить підтримку Windows 8.1 та програм Microsoft 365. Підтримка діятиме до 10 січня 2023 року, передає УНН.

Цитата

"Програми Microsoft 365 більше не підтримуються в Windows 8 або Windows 8.1 після закінчення терміну їхньої підтримки. Щоб уникнути проблем із продуктивністю та надійністю, ми рекомендуємо перейти на новішу версію Windows", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили в компанії, обслуговування триватиме до 10 січня 2023 року. Надалі продукти і техніка на базі Windows 8.1 не випускатиметься.

Підтримка Windows 8 припинилася 12 січня 2016 року.

"Використання Microsoft 365 у старих, непідтримуваних операційних системах може з часом спричинити проблеми з продуктивністю та надійністю. Як цінний передплатник Office, ми хочемо й надалі забезпечувати стабільну роботу Office", - додали в компанії.

Нагадаємо

Корпорація Microsoft заборонила користувачам із росії встановлювати Windows 11 та 10 з офіційного сайту.

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