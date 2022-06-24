Microsoft припинить підтримку Windows 8.1 та програм Microsoft 365

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"Програми Microsoft 365 більше не підтримуються в Windows 8 або Windows 8.1 після закінчення терміну їхньої підтримки. Щоб уникнути проблем із продуктивністю та надійністю, ми рекомендуємо перейти на новішу версію Windows", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначили в компанії, обслуговування триватиме до 10 січня 2023 року. Надалі продукти і техніка на базі Windows 8.1 не випускатиметься.

Підтримка Windows 8 припинилася 12 січня 2016 року.

"Використання Microsoft 365 у старих, непідтримуваних операційних системах може з часом спричинити проблеми з продуктивністю та надійністю. Як цінний передплатник Office, ми хочемо й надалі забезпечувати стабільну роботу Office", - додали в компанії.

Нагадаємо

Корпорація Microsoft заборонила користувачам із росії встановлювати Windows 11 та 10 з офіційного сайту.