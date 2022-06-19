Microsoft заборонила завантажувати Windows 11 та 10 з рф - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Корпорація Microsoft заборонила користувачам із росії встановлювати Windows 11 та 10 з офіційного сайту, пишуть росЗМІ, інформує УНН.
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Як зазначають росЗМІ, при спробі завантаження Windows 11 та 10 з російських IP виникає помилка. "Виникла проблема з вашим запитом. Щоб отримати допомогу, відвідайте контактну сторінку служби підтримки Microsoft", - йдеться на сайті.
У Microsoft цю ситуацію поки що не коментували.
Pавантаження операційних систем, як і раніше, за повідомленнями, можливе при використанні VPN.
Раніше
На початку червня повідомлялося, що корпорація Microsoft вирішила суттєво скоротити свою діяльність в росії. Водночас компанія, за повідомленнями, продовжить виконувати існуючі договірні зобов’язання з російськими клієнтами.