Microsoft запретила загружать Windows 11 и 10 мз рф - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Корпорация Microsoft запретила пользователям из россии устанавливать Windows 11 и 10 с официального сайта, пишут росСМИ, информирует УНН.
Детали
Как отмечают росСМИ, при попытке загрузки Windows 11 и 10 с российских IP возникает ошибка. "Возникла проблема с вашим запросом. Чтобы получить помощь, посетите контактную страницу службы поддержки Microsoft", - говорится на сайте.
В Microsoft эту ситуацию пока не комментировали.
Загрузка операционных систем, по сообщениям, по-прежнему возможна при использовании VPN.
Ранее
В начале июня сообщалось, что корпорация Microsoft решила существенно сократить свою деятельность в россии. В то же время компания, по сообщениям, продолжит выполнять существующие договорные обязательства с российскими клиентами.