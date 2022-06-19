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Microsoft запретила загружать Windows 11 и 10 мз рф - росСМИ

Киев • УНН

 • 212074 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Корпорация Microsoft запретила пользователям из россии устанавливать Windows 11 и 10 с официального сайта, пишут росСМИ, информирует УНН.

Детали

Как отмечают росСМИ, при попытке загрузки Windows 11 и 10 с российских IP возникает ошибка. "Возникла проблема с вашим запросом. Чтобы получить помощь, посетите контактную страницу службы поддержки Microsoft", - говорится на сайте.

В Microsoft эту ситуацию пока не комментировали.

Загрузка операционных систем, по сообщениям, по-прежнему возможна при использовании VPN.

Ранее

В начале июня сообщалось, что корпорация Microsoft решила существенно сократить свою деятельность в россии. В то же время компания, по сообщениям, продолжит выполнять существующие договорные обязательства с российскими клиентами.

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