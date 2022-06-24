Мы меняем Украину для себя, а не для кого-то - Зеленский прокомментировал кандидатство на вступление в ЕС

Цитата

«Статус кандидата – это не просто новая ступенька. Это новая вершина. Не новый абзац, не новая страница и даже не новый раздел. Это новый том в истории европейской интеграции Украины, который мы начали сегодня писать. И с сегодняшнего дня у этой книги нет других вариантов завершения, кроме одного: Украина в будущем станет членом ЕС. С сегодняшнего дня это закреплено на официальном уровне. Статус кандидата – это обязательный этап, который проходило большинство стран. Это точка невозврата. Это не просто новое название или новая вывеска. Это новый статус и новый имидж.

Сегодня признано: Украина – не мостик, не подушка между Западом и Россией, не буфер между Европой и Азией, не сфера влияния, не «серая» зона, не транзитная территория. Не приграничье между орками и эльфами. Украина – это будущий равный партнер для как минимум 27 стран ЕС», – говорится в совместном обращении Президента, главы Верховной Рады и Премьер-министра.

Детали

Зеленский отметил, что, несмотря на войну, Украина продолжает воплощать законодательство, нормы и правила ЕС во всех сферах жизни. Правительство разрабатывает соответствующую дорожную карту. Следующие шаги – выполнение рекомендаций Еврокомиссии.

«От Верховной Рады ожидаем одобрения в приоритетном порядке евроинтеграционных законов. От всех вас – высокого гражданского сознания, преданности нашим ценностям и осознания того, что никто не построит нам европейскую Украину, кроме нас. Мы меняем Украину для себя, а не для кого-то. Мы воплощаем реформы не по чьим-то требованиям, а по своим убеждениям. Украина стремится не присоединиться, а вернуться в европейскую семью. В 2014 году украинский народ отстоял и защитил свое европейское будущее. Но выбрал его гораздо раньше. Веками наш народ привержен принципам толерантности и уважения. На нашей земле в мире и согласии жили и живут сотни национальных общин и представители всех религиозных конфессий», – отметил Зеленский.

Дополнение

Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС. Председатель Европейского совета Шарль Мишель подтвердил решение относительно Украины, назвав это “историческим моментом”.