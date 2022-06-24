Ми змінюємо Україну для себе, а не для когось - Зеленський прокоментував кандидатство на вступ до ЄС

Цитата

«Статус кандидата – це не просто нова сходинка. Це нова вершина. Не новий абзац, не нова сторінка і навіть не новий розділ. Це новий том в історії європейської інтеграції України, який ми почали писати сьогодні. І відсьогодні ця книга не має інших варіантів завершення, крім одного: Україна в майбутньому стане членом ЄС. Відсьогодні це закріплено на офіційному рівні. Статус кандидата – це обов’язковий етап, який проходила більшість країн. Це точка неповернення. Це не просто нова назва чи нова вивіска. Це новий статус і новий імідж.

Сьогодні визнано: Україна – не місток, не подушка між Заходом і росією, не буфер між Європою та Азією, не сфера впливу, не «сіра» зона, не транзитна територія. Не прикордоння між орками та ельфами. Україна – це майбутній рівний партнер для щонайменше 27 країн ЄС», – йдеться у спільному зверненні Президента, голови Верховної Ради та Прем’єр-міністра.

Деталі

Зеленський зазначив, що попри війну Україна продовжує втілювати законодавство, норми та правила ЄС у всіх сферах життя. Уряд розробляє відповідну дорожню карту. Наступні кроки – виконання рекомендацій Єврокомісії.

«Від Верховної Ради очікуємо схвалення в пріоритетному порядку євроінтеграційних законів. Від усіх вас – високої громадянської свідомості, відданості нашим цінностям і усвідомлення того, що ніхто не збудує нам європейську Україну, окрім нас. Ми змінюємо Україну для себе, а не для когось. Ми втілюємо реформи не через чиїсь вимоги, а через власні переконання. Україна прагне не приєднатися, а повернутися до європейської родини. У 2014 році український народ відстояв і захистив своє європейське майбутнє. Але обрав його набагато раніше. Століттями наш народ відданий принципам толерантності й поваги. На нашій землі в мирі та злагоді жили й живуть сотні національних спільнот і представники всіх релігійних конфесій», – зазначив Зеленський.

Доповнення

Європейська рада надала Україні та Молдові статус кандидата на членство в ЄС. Голова Європейської ради Шарль Мішель підтвердив рішення щодо України, назвавши це “історичним моментом”.