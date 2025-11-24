"Ми тут щоб жити": Что украинцы думают о рекрутинговой кампании Третьего корпуса Билецкого

$42.270.11
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
14:00 • 9332 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
13:47 • 15983 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
13:20 • 17961 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:04 • 13829 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
12:38 • 12628 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
12:29 • 10968 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
11:50 • 9218 просмотра
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
11:25 • 10268 просмотра
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:32 • 11251 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11
Лидеры ЕС собираются на экстренную встречу по переговорам о прекращении войны в Украине: Politico узнало детали24 ноября, 08:21
Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"10:50
Стрельба между родителями во львовской школе: ранен один человек, дети не пострадали – Садовый10:55
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
13:47 • 15989 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:20 • 17966 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
24 ноября, 07:12 • 39074 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
23 ноября, 09:30 • 64773 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Германия
Польша
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Вашингтон Пост
Фильм

"Ми тут щоб жити": Что украинцы думают о рекрутинговой кампании Третьего корпуса Билецкого

Киев • УНН

 • 1306 просмотра

Украинцы делятся впечатлениями от рекрутинговой кампании Третьего армейского корпуса генерала Андрея Билецкого "Ми тут щоб жити". Кампания, стартовавшая в августе 2025 года, вызвала положительную реакцию благодаря искренним фотографиям и видео военных с семьями.

"Ми тут щоб жити": Что украинцы думают о рекрутинговой кампании Третьего корпуса Билецкого

Украинцы делятся впечатлениями о рекрутинговой кампании Третьего армейского корпуса генерала Андрея Билецкого "Ми тут щоб жити". Искренние и трогательные фотографии и видео военных с любимыми и детьми не оставили пользователей соцсетей равнодушными.

"Ми тут щоб жити" попадает прямо в сердце. Потому что о тех, ради кого воины готовы свернуть горы, вот они — сидят на плечах, шалят, улыбаются, делают первые шаги. Весь тот ад, который ежедневно и еженощно переживают миллионы украинских семей, ради них! Ради того, чтобы жизнь, которую россияне так настойчиво пытаются уничтожить, продолжалась", – написал блогер Сергей Наумович.

По его мнению, кампания напоминает украинцам о главном – как бы сложно ни было, нужно прилагать все усилия, чтобы быть счастливыми, защищать свою страну и родных, рожать и воспитывать детей, ловить каждое мгновение жизни здесь и сейчас, потому что возможности пожить второй раз не будет: "Фотографии и видео из семейных архивов Андрея Билецкого и других командиров говорят: война неотделима от нашей жизни, но она ее не отменяет".

Блогер и журналист Денис Казанский отметил креативный подход корпуса к рекламе военной службы: вместо привычного в таких случаях боевика он создал манифест жизни. В видео и на билбордах семьи, дети, семейные кадры, которые только сильнее подчеркивают драматизм войны. "Это видео снималось как реклама корпуса, но получилось рекламой всех ВСУ, которая хорошо иллюстрирует, за что воюют украинцы в целом", – написал Казанский.

Впечатлениями от кампании делятся также пользователи Х, Instagram и TikTok.

"Ми тут щоб жити" стартовала в августе 2025 года и стала первой рекрутинговой кампанией Третьего армейского корпуса. Героями первой волны кампании стала молодежь – парни и девушки, которые добровольно присоединились к армии и нашли себя в армии: приобрели уникальные знания, открыли в себе таланты, о которых и не догадывались, нашли друзей на всю жизнь.

Вторая волна стартовала 19 ноября. Ее лицами стали командиры корпуса и их семьи – как они совмещают борьбу на фронте с полноценной жизнью, воспитанием детей и заботой о близких. Фотографии сделаны без ретуши, на смартфон и выбраны самими военнослужащими. Например, Андрей Билецкий с женой Татьяной Даниленко и трехлетним сыном Северином. Он воюет, чтобы мальчик рос сильным и принципиальным в свободной Украине.

Кампания опровергает представление о том, что война полностью разрушает личную жизнь, подчеркивая, что именно ради жизни и любви продолжается эта борьба. Дети и семья являются главной мотивацией и источником силы для защитников в борьбе за будущее Украины.

Лилия Подоляк

ОбществоМультимедиа