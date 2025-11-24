"Ми тут щоб жити": Что украинцы думают о рекрутинговой кампании Третьего корпуса Билецкого

Украинцы делятся впечатлениями о рекрутинговой кампании Третьего армейского корпуса генерала Андрея Билецкого "Ми тут щоб жити". Искренние и трогательные фотографии и видео военных с любимыми и детьми не оставили пользователей соцсетей равнодушными.

"Ми тут щоб жити" попадает прямо в сердце. Потому что о тех, ради кого воины готовы свернуть горы, вот они — сидят на плечах, шалят, улыбаются, делают первые шаги. Весь тот ад, который ежедневно и еженощно переживают миллионы украинских семей, ради них! Ради того, чтобы жизнь, которую россияне так настойчиво пытаются уничтожить, продолжалась", – написал блогер Сергей Наумович.

По его мнению, кампания напоминает украинцам о главном – как бы сложно ни было, нужно прилагать все усилия, чтобы быть счастливыми, защищать свою страну и родных, рожать и воспитывать детей, ловить каждое мгновение жизни здесь и сейчас, потому что возможности пожить второй раз не будет: "Фотографии и видео из семейных архивов Андрея Билецкого и других командиров говорят: война неотделима от нашей жизни, но она ее не отменяет".

Блогер и журналист Денис Казанский отметил креативный подход корпуса к рекламе военной службы: вместо привычного в таких случаях боевика он создал манифест жизни. В видео и на билбордах семьи, дети, семейные кадры, которые только сильнее подчеркивают драматизм войны. "Это видео снималось как реклама корпуса, но получилось рекламой всех ВСУ, которая хорошо иллюстрирует, за что воюют украинцы в целом", – написал Казанский.

Впечатлениями от кампании делятся также пользователи Х, Instagram и TikTok.

"Ми тут щоб жити" стартовала в августе 2025 года и стала первой рекрутинговой кампанией Третьего армейского корпуса. Героями первой волны кампании стала молодежь – парни и девушки, которые добровольно присоединились к армии и нашли себя в армии: приобрели уникальные знания, открыли в себе таланты, о которых и не догадывались, нашли друзей на всю жизнь.

Вторая волна стартовала 19 ноября. Ее лицами стали командиры корпуса и их семьи – как они совмещают борьбу на фронте с полноценной жизнью, воспитанием детей и заботой о близких. Фотографии сделаны без ретуши, на смартфон и выбраны самими военнослужащими. Например, Андрей Билецкий с женой Татьяной Даниленко и трехлетним сыном Северином. Он воюет, чтобы мальчик рос сильным и принципиальным в свободной Украине.

Кампания опровергает представление о том, что война полностью разрушает личную жизнь, подчеркивая, что именно ради жизни и любви продолжается эта борьба. Дети и семья являются главной мотивацией и источником силы для защитников в борьбе за будущее Украины.