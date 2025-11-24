$42.270.11
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
14:00 • 11064 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
13:47 • 17512 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
13:20 • 19368 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
13:04 • 14529 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
12:38 • 12945 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
12:29 • 11198 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
11:50 • 9364 перегляди
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
11:25 • 10344 перегляди
Нічний арешт замість цілодобового: апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід лікарці Odrex у справі про смерть Аднана Ківана
10:32 • 11306 перегляди
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
"Ми тут щоб жити": Що українці думають про рекрутингу кампанію Третього корпусу Білецького

Київ • УНН

 • 1414 перегляди

Українці діляться враженнями від рекрутингової кампанії Третього армійського корпусу генерала Андрія Білецького "Ми тут щоб жити". Кампанія, що стартувала у серпні 2025 року, викликала позитивну реакцію завдяки щирим фотографіям та відео військових із родинами.

"Ми тут щоб жити": Що українці думають про рекрутингу кампанію Третього корпусу Білецького

Українці діляться враженнями про рекрутингову кампанію Третього армійського корпусу генерала Андрія Білецького "Ми тут щоб жити". Щирі і зворушливі фотографії та відео військових із коханими і дітьми не залишили користувачів соцмереж байдужими.

"Ми тут, щоб жити" влучає прямо в серце. Бо про тих, заради кого воїни готові зрушити гори, ось вони — сидять на плечах, пустують, посміхаються, роблять перші кроки. Все те пекло, яке щодня і щоночі переживають мільйони українських родин, заради них! Заради того, щоб життя, яке роzіяни так наполегливо намагаються знищити, тривало", – написав блогер Сергій Наумович.

На його думку, кампанія нагадує українцям про головне – якби складно не було, треба докладати всіх зусиль, щоб бути щасливими, захищати свою країну і рідних, народжувати і виховувати дітей, ловити кожну мить життя тут і зараз, бо нагоди пожити вдруге не буде: "Фотографії і відео з сімейних архівів Андрія Білецького та інших командирів промовляють: війна невідділима від нашого життя, але вона його не скасовує".

Блогер і журналіст Денис Казанський відзначив креативний підхід корпусу до реклами військової служби: замість звичного у таких випадках бойовика він створив маніфест життя. У відео і на білбордах родини, діти, сімейні кадри, які тільки сильніше підкреслюють драматизм війни. "Це відео знімалося, як реклама корпусу, але вийшло рекламою усіх ЗСУ, яка добре ілюструє, за що воюють українці в цілому", – написав Казанський.

Враженнями від кампанії діляться також користувачі Х, Instagram і TikTok.

"Ми тут щоб жити" стартувала у серпні 2025 року і стала першою рекрутинговою кампанією Третього армійського корпусу. Героями першої хвилі кампанії стала молодь – хлопці і дівчата, які добровільно долучились до війська і знайшли себе в армії: набули унікальних знань, відкрили у собі таланти, про які й не здогадувались, знайшли друзів на все життя.

Друга хвиля стартувала 19 листопада. Її обличчями стали командири корпусу та їхні родини – як вони поєднують боротьбу на фронті з повноцінним життям, вихованням дітей та турботою про близьких. Фотографії зроблені без ретуші, на смартфон та обрані самими військовослужбовцями. Наприклад, Андрій Білецький з дружиною Тетяною Даниленко і трирічним сином Северином. Він воює, щоб хлопчик ріс сильним і принциповим у вільній Україні.

Кампанія спростовує уявлення про те, що війна повністю руйнує особисте життя, наголошуючи, що саме заради життя і любові триває ця боротьба. Діти і родина є головною мотивацією і джерелом сили для захисників у боротьбі за майбутнє України.

Лілія Подоляк

СуспільствоМультимедіа