"Мы защищаем свое": Залужный показал работу польских САУ "Краб"

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"Мы ни на кого не нападали. Мы защищаем свое. Мы – первая армия мира. Защищать мир в Украине и всей Европе нам помогает вооружение, боеприпасы и техника, предоставленные странами-партнерами. На видео – работа польских САУ "Краб", – написал Залужный.

Напомним

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал, как украинские военные выбивали российских оккупантов из Змеиного.