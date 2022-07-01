"Мы защищаем свое": Залужный показал работу польских САУ "Краб"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал работу польских самоходных артиллерийских установок "Краб", сообщает УНН.
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"Мы ни на кого не нападали. Мы защищаем свое. Мы – первая армия мира. Защищать мир в Украине и всей Европе нам помогает вооружение, боеприпасы и техника, предоставленные странами-партнерами. На видео – работа польских САУ "Краб", – написал Залужный.
Напомним
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал, как украинские военные выбивали российских оккупантов из Змеиного.