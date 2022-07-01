"Ми захищаємо своє": Залужний показав роботу польських САУ "Краб"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав роботу польських самохідних артилерійських установок "Краб", повідомляє УНН.
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"Ми ні на кого не нападали. Ми захищаємо своє. Ми – перша армія миру. Захищати мир в Україні та всій Європі нам допомагає озброєння, боєприпаси і техніка, надані країнами-партнерами. На відео – робота польских САУ "Краб", – написав Залужний.
Нагадаємо
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як українські військові вибивали російських окупантів зі Зміїного.