"Ми захищаємо своє": Залужний показав роботу польських САУ "Краб"

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"Ми ні на кого не нападали. Ми захищаємо своє. Ми – перша армія миру. Захищати мир в Україні та всій Європі нам допомагає озброєння, боєприпаси і техніка, надані країнами-партнерами. На відео – робота польских САУ "Краб", – написав Залужний.

Нагадаємо

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як українські військові вибивали російських окупантів зі Зміїного.