Мы за вас и вместе с вами: премьер-министры Польши и Финляндии обратились к украинцам

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"Мы полностью поддерживаем Украину в ее борьбе против России. Мы за вас и вместе с вами, когда вы защищаете свою страну и европейские ценности", – заявила премьер Финляндии Сана Марин.

"Именно! - подхватил Моравецкий. - Вы боретесь за свою свободу, за свой суверенитет, но мы очень хорошо понимаем, что вы также боретесь и за европейские ценности, за безопасность Европы, за будущее Европы. И поэтому мы будем всегда поддерживать вас. И это не одни слова – будут еще и дела и факты".

Напомним

"Можете рассчитывать на Германию": президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, находясь с визитом в Киеве, заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину.