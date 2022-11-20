Мы за вас и вместе с вами: премьер-министры Польши и Финляндии обратились к украинцам
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Премьер-министры Польши и Финляндии Матеуш Моравецкий и Санна Марин во время визита первого в Хельсинки записали совместное короткое обращение к украинцам, пишет УНН.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook премьера Польши.
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"Мы полностью поддерживаем Украину в ее борьбе против России. Мы за вас и вместе с вами, когда вы защищаете свою страну и европейские ценности", – заявила премьер Финляндии Сана Марин.
"Именно! - подхватил Моравецкий. - Вы боретесь за свою свободу, за свой суверенитет, но мы очень хорошо понимаем, что вы также боретесь и за европейские ценности, за безопасность Европы, за будущее Европы. И поэтому мы будем всегда поддерживать вас. И это не одни слова – будут еще и дела и факты".
Напомним
"Можете рассчитывать на Германию": президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, находясь с визитом в Киеве, заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину.