Ми за вас та разом з вами: прем'єр-міністри Польщі та Фінляндії звернулися до українців

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"Ми повністю підтримуємо Україну в її боротьбі проти Росії. Ми за вас та разом з вами, коли ви захищаєте свою країну та європейські цінності", - заявила прем'єр Фінляндії Сана Марін.

"Саме! - підхопив Моравецький. - Ви боретесь за свою свободу, за свій суверенітет, але ми дуже добре розуміємо, що ви також боретесь і за європейські цінності, за безпеку Європи, за майбутнє Європи. І тому ми завжди підтримуватимемо вас. І це не одні слова - будуть ще й справи та факти".

Нагадаємо

"Можете розраховувати на Німеччину": президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, перебуваючи з візитом у Києві, заявив, що Німеччина продовжить підтримувати України.