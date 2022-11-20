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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Ми за вас та разом з вами: прем'єр-міністри Польщі та Фінляндії звернулися до українців

Ми за вас та разом з вами: прем'єр-міністри Польщі та Фінляндії звернулися до українців

Київ • УНН

 • 344176 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Прем'єр-міністри Польщі та Фінляндії Матеуш Моравецький та Санна Марін під час візиту першого до Гельсінкі записали спільне коротке відеозвернення до українців, пише УНН.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook прем'єра Польщі.

Цитата

"Ми повністю підтримуємо Україну в її боротьбі проти Росії. Ми за вас та разом з вами, коли ви захищаєте свою країну та європейські цінності", - заявила прем'єр Фінляндії Сана Марін.

"Саме! - підхопив Моравецький. - Ви боретесь за свою свободу, за свій суверенітет, але ми дуже добре розуміємо, що ви також боретесь і за європейські цінності, за безпеку Європи, за майбутнє Європи. І тому ми завжди підтримуватимемо вас. І це не одні слова - будуть ще й справи та факти".

Нагадаємо

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