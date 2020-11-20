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Мы делаем "антигенные" тесты на "ковид" своим работникам по примеру Европы - Андрей Ваврыш

Киев  •  УНН

 • 11584 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Украинский крупный бизнес внедряет европейские протоколы тестирования "антигенными" тестами. В отличие от украинской власти, которая до сих пор не сформировала государственной экономической политики на период коронакризиса. Об этом УНН рассказал известный столичный девелопер Андрей Ваврыш.

Так, столичный застройщик отметил, что его работники проходят регулярное массовое тестирование на коронавирус "антигенными" тестами по примеру Европы.

"Мы это уже делаем", - подчеркнул бизнесмен.

Также Ваврыш считает, что проблема рестораторов и всего отечественного бизнеса, связана с "карантином выходного дня", что лежит в плоскости полного отсутствия государственной политики противодействия экономическому коронакризису.

"Конечно, это не вопрос к ресторанам, это вопрос к государственной политике в экономической сфере, вернее - в отсутствие какой-либо государственной политики в период коронакризиса", - отметил Ваврыш.

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