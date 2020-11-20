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Ми робимо "антигенні" тести на "ковід" своїм працівникам за прикладом Європи — Андрій Вавриш

Київ • УНН

 • 11589 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Український великий бізнес впроваджує європейські протоколи тестування "антигенними" тестами. На відміну від української влади, яка досі не сформувала державної економічної політики на період коронакризи. Про це УНН розповів відомий столичний девелопер Андрій Вавриш.

Так, столичний забудовник зазначив, що його працівники проходять регулярне масове тестування на коронавірус "антигенними" тестами за прикладом Європи.

"Ми це вже робимо", - наголосив бізнесмен.

Також Вавриш вважає, що проблема рестораторів і всього вітчизняного бізнесу, пов'язана з "карантином вихідного дня", лежить у площині повної відсутності державної політики протидії економічній коронакризі.

"Звісно, це не питання до ресторанів, це питання до державної політики в економічній сфері, вірніше - до відсутності будь-якої державної політики у період коронакризи", - зазначив Вавриш.

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