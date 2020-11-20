Ми робимо "антигенні" тести на "ковід" своїм працівникам за прикладом Європи — Андрій Вавриш

Так, столичний забудовник зазначив, що його працівники проходять регулярне масове тестування на коронавірус "антигенними" тестами за прикладом Європи.

"Ми це вже робимо", - наголосив бізнесмен.

Також Вавриш вважає, що проблема рестораторів і всього вітчизняного бізнесу, пов'язана з "карантином вихідного дня", лежить у площині повної відсутності державної політики протидії економічній коронакризі.

"Звісно, це не питання до ресторанів, це питання до державної політики в економічній сфері, вірніше - до відсутності будь-якої державної політики у період коронакризи", - зазначив Вавриш.