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15 марта, 19:03 • 106785 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143592 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123677 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117176 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104953 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101562 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93419 просмотра

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Мы примем это решение: глава МИД Канады о поставках оружия Украине

Мы примем это решение: глава МИД Канады о поставках оружия Украине

Киев • УНН

 • 17415 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила, что канадское правительство примет решение о поставках вооружения Украине. Об этом она заявила во время совместного брифинга с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает УНН.

Цитата

“О предоставлении военного оборудования. Мы слышали от многих украинских представителей власти о необходимости в таком оборудовании. И мы также примем это решение”, — заявила Жоли.

Ранее

К слову, британские военно-транспортные самолеты в понедельник доставили в Украину протитанковые вооружения в рамках дополнительной военной помощи от Соединенного Королевства. Британцы при этом облетели воздушное пространство Германии.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток, за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая прошла в Женеве, Брюсселе и Вене на прошлой неделе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями В случаев возможного вторжения.

Украинские Национальные Новости

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