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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 77246 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Ми приймемо це рішення: глава МЗС Канади про постачання зброї Україні

Ми приймемо це рішення: глава МЗС Канади про постачання зброї Україні

Київ • УНН

 • 17418 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі повідомила, що канадський уряд прийме рішення щодо постачання озброєння Україні. Про це вона заявила під час спільного брифінгу із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, передає УНН.

Цитата

“Щодо надання військового обладнання. Ми чули від багатьох українських представників влади про необхідність в такому обладнанні. І ми також приймемо це рішення”, — заявила Жолі.

Раніше

До слова, британські військово-транспортні літаки у понеділок доставили в Україну протитанкове озброєння у межах додаткової військової допомоги від Сполученого Королівства. Британці при цьому облетіли повітряний простір Німеччини.

Контекст

Українська влада і західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Росія виставила низку вимог по так званим “гарантіям безпеки” до США і НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід, за рахунок прийому в НАТО України і Грузії.

Серія переговорів, що пройшла в Женеві, Брюсселі та Відні на минулому тижні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями в випадків можливого вторгнення.

Українські Національні Новини

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