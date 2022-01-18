Ми приймемо це рішення: глава МЗС Канади про постачання зброї Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі повідомила, що канадський уряд прийме рішення щодо постачання озброєння Україні. Про це вона заявила під час спільного брифінгу із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, передає УНН.
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“Щодо надання військового обладнання. Ми чули від багатьох українських представників влади про необхідність в такому обладнанні. І ми також приймемо це рішення”, — заявила Жолі.
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До слова, британські військово-транспортні літаки у понеділок доставили в Україну протитанкове озброєння у межах додаткової військової допомоги від Сполученого Королівства. Британці при цьому облетіли повітряний простір Німеччини.
Контекст
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Серія переговорів, що пройшла в Женеві, Брюсселі та Відні на минулому тижні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями в випадків можливого вторгнення.