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Мы возмущены попыткой захвата дипломатами Гуайдо посольства Венесуэлы - МИД Коста-Рики

Киев  •  УНН

 • 4300 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Попытка силового захвата сторонниками лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо посольства республики в Коста-Рике является неприемлемой, поскольку нарушает международное право. Об этом заявило в среду коста-риканское министерство иностранных дел, передает УНН.

“Министерство иностранных дел выражает сожаление в связи с неприемлемым вторжением в здание посольства Венесуэлы в Коста-Рике дипломатическим персоналом правительства президента Хуан Гуайдо. Для правительства Коста-Рики такая процедура неприемлема, поскольку это является нарушением элементарных дипломатических норм уважения и доверия в отношениях между странами и норм международного права”, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Власти Коста-Рики осудили действия венесуэльского посла Марии Фарии, которую Гуайдо назначил дипломатическим представителем Венесуэлы в Коста-Рике, и напомнили, что дипломатический персонал посольства, признающий президента Николаса Мадуро, должен покинуть страну в течение 60 суток.

Как сообщал УНН, СМИ узнали о приказе Венесуэлы компаниям страны открыть счета в РФ.

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