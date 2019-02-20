Мы возмущены попыткой захвата дипломатами Гуайдо посольства Венесуэлы - МИД Коста-Рики

“Министерство иностранных дел выражает сожаление в связи с неприемлемым вторжением в здание посольства Венесуэлы в Коста-Рике дипломатическим персоналом правительства президента Хуан Гуайдо. Для правительства Коста-Рики такая процедура неприемлема, поскольку это является нарушением элементарных дипломатических норм уважения и доверия в отношениях между странами и норм международного права”, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Власти Коста-Рики осудили действия венесуэльского посла Марии Фарии, которую Гуайдо назначил дипломатическим представителем Венесуэлы в Коста-Рике, и напомнили, что дипломатический персонал посольства, признающий президента Николаса Мадуро, должен покинуть страну в течение 60 суток.

Как сообщал УНН, СМИ узнали о приказе Венесуэлы компаниям страны открыть счета в РФ.