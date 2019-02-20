ЗМІ дізналися про наказ Венесуели компаніям країни відкрити рахунки в РФ

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Влада Венесуели доручила керівникам 50 компаній з виробництва споживчих товарів відкрити банківські рахунки в Росії, Туреччині, Китаї та Індії і почати вибудовувати відносини з постачальниками в цих країнах. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на два джерела, знайомих з результатами відповідної зустрічі, передає УНН.