ЗМІ дізналися про наказ Венесуели компаніям країни відкрити рахунки в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Влада Венесуели доручила керівникам 50 компаній з виробництва споживчих товарів відкрити банківські рахунки в Росії, Туреччині, Китаї та Індії і почати вибудовувати відносини з постачальниками в цих країнах. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на два джерела, знайомих з результатами відповідної зустрічі, передає УНН.
За інформацією співрозмовників, зустріч пройшла в минулий понеділок в президентському палаці в Каракасі за участю віце-президента з економіки Тарека ель-Ассамі і міністра внутрішніх справ Вільяма Контрераса.
У міністерстві фінансів країни будуть проводитися семінари, на яких главам компаній розкажуть, як відкривати іноземні рахунки. Компанії також попередили, що спроби зірвати виробництво з метою дестабілізації уряду приведуть до відповідних заходів, повідомив один зі співрозмовників. Крім того, на зустрічі керівників було сказано не підвищувати ціни, так як інфляція нібито почала сповільнюватися, повідомили співрозмовники агентства.
Обидва міністерства не відповіли на запити про коментарі, відзначає Bloomberg.
Як зазначав раніше УНН, Венесуела закрила морський кордон з декількома островами в Карибському морі.