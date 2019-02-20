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СМИ узнали о приказе Венесуэлы компаниям страны открыть счета в РФ

Киев  •  УНН

 • 5501 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Власти Венесуэлы поручили руководителям 50 компаний по производству потребительских товаров открыть банковские счета в России, Турции, Китае и Индии и начать выстраивать отношения с поставщиками в этих странах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с результатами соответствующей встречи, передает УНН.

По информации собеседников, встреча прошла в минувший понедельник в президентском дворце в Каракасе с участием вице-президента по экономике Тареком эль-Ассами и министром внутренних дел Уильямом Контрерасом.

В министерстве финансов страны будут проводиться семинары, на которых главам компаний расскажут, как открывать иностранные счета. Компании также предупредили, что попытки сорвать производство с целью дестабилизации правительства приведут к ответным мерам, сообщил один из собеседников. Кроме того, на встрече руководителям было сказано не повышать цены, так как инфляция якобы начала замедляться, сообщили собеседники агентства.

Оба министерства не ответили на запросы о комментариях, отмечает Bloomberg.

Как отмечал ранее УНН, Венесуэла закрыла морскую границу с несколькими островами в Карибском море.

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