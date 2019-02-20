Ми обурені спробою захоплення дипломатами Гуайдо посольства Венесуели - МЗС Коста-Ріки

“Міністерство закордонних справ висловлює жаль у зв’язку з неприйнятним вторгненням в будівлю посольства Венесуели в Коста-Ріці дипломатичним персоналом уряду президента Хуана Гуайдо. Для уряду Коста-Ріки така процедура є неприйнятною, оскільки це є порушенням елементарних дипломатичних норм поваги і довіри у відносинах між країнами і норм міжнародного права”, — йдеться в заяві, опублікованій на сайті відомства.

Влада Коста-Ріки засудила дії венесуельського посла Марії Фаріі, яку Гуайдо призначив дипломатичним представником Венесуели в Коста-Ріці, і нагадали, що дипломатичний персонал посольства, який визнає президента Ніколаса Мадуро, повинен покинути країну протягом 60 діб.

Як повідомляв УНН, ЗМІ дізналися про наказ Венесуели компаніям країни відкрити рахунки в РФ.