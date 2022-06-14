Мы не террористы: Зеленский заявил, что Украина не будет стрелять по целям в рф

Ранее

Президент США Джо Байден сообщил, что Соединенные Штаты не пришлют Украине ракетные системы, которые могут достичь территории россии.

Журналист поинтересовался у Зеленского, в случае согласования Запада, начала бы Украина обстрел целей по другую сторону русской границы.

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“Нет, нам не интересны обстрелы гражданских. Мы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы. Мы нормальные, здоровые люди. Это оружие нам нужно, чтобы освободить наше государство”, — ответил Президент.

Детали

Глава государства сообщил, что во многих местах, где сосредоточены украинские войска, дистанция до группировки российской федерации составляет более 100 км.

“Эта дистанция, как ее уменьшить — нам нужно соответствующее оружие. Мы не можем просто отдавать человеческий ресурс, ведь, для меня лично, это не ресурс — это живые люди, и потому я очень хочу, чтобы они воевали, но вернулись домой. И для этого — мы не можем просто бросить людей — нам нужно соответствующее оружие, чтобы сократить эту дистанцию, а значит, все очень просто — оружие, работающее именно на такую ​​дистанцию, на такое расстояние, и мы работаем на нашей земле, на оккупированной нашей территории. Не на территории российского государства”, — объяснил он.