Ми не терористи: Зеленський заявив, що Україна не стрілятиме по цілях в рф

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Президент США Джо Байден повідомив, що Сполучені Штати не надішлють Україні ракетні системи, які можуть досягти території росії.

Журналіст поцікавився у Зеленського, у разі погодження Заходу, чи Україна почала б обстріл цілей по інший бік російського кордону.

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“Ні, нам не цікаві обстріли цивільних людей. Ми не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали. Ми нормальні, здорові люди. Ця зброя нам потрібна, щоб звільнити нашу державу”, — відповів Президент.

Деталі

Глава держави повідомив, що у багатьох місцях, де зосереджені українські війська, дистанція до угруповування російськох федерації становить більше 100 км.

“Ця дистанція, як її зменшити — нам потрібна відповідна зброя. Ми не можемо просто віддавати людський ресурс, бо, для мене особисто, це не ресурс — це живі люди, і тому я дуже хочу щоб вони воювали, але повернулись додому. І для цього — ми не можемо просто кинути людей — нам потрібна відповідна зброя, щоб скоротити цю дистанцію, а значить, все дуже просто — зброя, яка працює саме на таку дистанцію, на таку відстань, і ми працюємо на нашій землі, на окупованій нашій території. Не на території російської держави”, — пояснив він.