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Ми не терористи: Зеленський заявив, що Україна не стрілятиме по цілях в рф

Ми не терористи: Зеленський заявив, що Україна не стрілятиме по цілях в рф

Київ • УНН

 • 161318 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Далекобійна зброя потрібна Україні для повернення власних територій, а не для атак російських. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на онлайн-прес-конференції для представників данських ЗМІ.

Раніше

Президент США Джо Байден повідомив, що Сполучені Штати не надішлють Україні ракетні системи, які можуть досягти території росії.

Журналіст поцікавився у Зеленського, у разі погодження Заходу, чи Україна почала б обстріл цілей по інший бік російського кордону.

Цитата

“Ні, нам не цікаві обстріли цивільних людей. Ми не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали. Ми нормальні, здорові люди. Ця зброя нам потрібна, щоб звільнити нашу державу”, — відповів Президент.

Деталі

Глава держави повідомив, що у багатьох місцях, де зосереджені українські війська, дистанція до угруповування російськох федерації становить більше 100 км.

“Ця дистанція, як її зменшити — нам потрібна відповідна зброя. Ми не можемо просто віддавати людський ресурс, бо, для мене особисто, це не ресурс — це живі люди, і тому я дуже хочу щоб вони воювали, але повернулись додому. І для цього — ми не можемо просто кинути людей — нам потрібна відповідна зброя, щоб скоротити цю дистанцію, а значить, все дуже просто — зброя, яка працює саме на таку дистанцію, на таку відстань, і ми працюємо на нашій землі, на окупованій нашій території. Не на території російської держави”, — пояснив він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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