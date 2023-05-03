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Мы не ищем заинтересованности рф, а ожидаем выполнения договоренностей с партнерами: Зеленский о "зерновом соглашении"

Киев • УНН

 • 1112124 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не ищет заинтересованности россии в выполнении «зернового соглашения», а ожидает выполнения договоренностей с партнерами по нему. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с участниками саммита стран Северной Европы, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Я не вижу заинтересованности у россии продолжать «зерновую инициативу», но это происходит каждый раз. Но мы не ищем заинтересованности россии, мы ищем выполнения договоренностей с нашими партнерами по «зерновой инициативе». У нас есть четкие договоренности с Гутеррешем и президентом Турции Эрдоганом. Наши договоренности продолжаются», - рассказал Зеленский.

Он сообщил, что Украина планирует продолжить «зерновую инициативу».

«(Украинские партнеры по «зерновой инициативе» – ред.) со своей стороны имеют разговор с российской стороной. Они должны с ними согласовывать продолжение этого коридора, который нужен другим странам мира», - сказал Зеленский.

Дополнение

Заместители министров обороны россии, Украины и Турции встретятся в пятницу, 5 мая, в Стамбуле, чтобы обсудить соглашение, которое позволит экспортировать украинское зерно через Черное море.

Соглашение, заключенное при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволяет безопасно экспортировать по Черному морю зерно, застрявшее в портах в результате российского вторжения.

россия ранее заявляла о "тупике" по продлению соглашения после 18 мая, поскольку не был выполнен список ее требований по облегчению экспорта ее собственного зерна и удобрений.

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