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Ми не шукаємо зацікавленості рф, а очікуємо на виконання домовленостей з партнерами: Зеленський про "зернову угоду"

Ми не шукаємо зацікавленості рф, а очікуємо на виконання домовленостей з партнерами: Зеленський про "зернову угоду"

Київ • УНН

 • 1112128 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не шукає зацікавленості росії у виконанні «зернової угоди», а очікує на виконання домовленостей з партнерами щодо неї. Про це він сказав під час спільної пресконференції з учасниками саміту країн Північної Європи, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Я не бачу зацікавленості в росії продовжувати «зернову ініціативу», але це відбувається щоразу. Але ми не шукаємо зацікавленості росії, ми шукаємо виконання домовленостей з нашими партнерами щодо «зернової ініціативи». У нас є чіткі домовленості з Гутеррешем й президентом Туреччини Ердоганом. Наші домовленості продовжуються», - розповів Зеленський.

Він повідомив, що Україна планує продовжити «зернову ініціативу».

«(Українськ партнери щодо «зернової ініціативи» – ред.) зі свого боку мають розмову з російською стороною. Вони повинні з ними погоджувати продовження цього коридора, який потрібний іншим країнам світу», - сказав Зеленський.

Доповнення

Заступники міністрів оборони росії, України та Туреччини зустрінуться у п'ятницю, 5 травня, у Стамбулі, щоб обговорити угоду, яка дозволить експортувати українське зерно через Чорне море.

Угода, укладена за посередництвом ООН та Туреччини у липні минулого року, дозволяє безпечно експортувати Чорним морем зерно, що застрягло у портах внаслідок російського вторгнення.

росія раніше заявляла про "глухий кут" щодо продовження угоди після 18 травня, оскільки не було виконано список її вимог щодо полегшення експорту її власного зерна та добрив.

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