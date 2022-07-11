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Мы достигли в отношениях с Польшей самого высокого уровня, - Зеленский

Мы достигли в отношениях с Польшей самого высокого уровня, - Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Под свое обращение Владимир Зеленский заявил, что Украина достигла в отношениях с Польшей наивысшего уровня доверия и сотрудничества, передает УНН.

Цитата

"Мы достигли в отношениях с Польшей высочайшего уровня доверия и сотрудничества не просто за десятки лет, а при жизни многих поколений наших народов. И должны это только увеличивать, должны еще усиливать наши связи’во всех сферах и на основе четкого понимания, что Украина и Польша могут быть свободны только вместе – в братстве", - заявил Президент.

Детали

Сегодня в Верховную Раду Украины Зеленский направил законопроект о правовых и социальных гарантиях для граждан Польши, находящихся в Украине. Фактически, это ответ на закон, который весной был принят Польским государством в интересах украинцев. В частности, Зеленский предложил дать полякам возможность легально находиться в Украине в течение 18 месяцев, право на трудоустройство, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в наших вузах, медицинское обслуживание.

К тому же Глава государства подписал указ о присвоении городу Перемышль почетного звания «Город-спасатель». Это уже второе такое решение – польский Жешув первым получил это звание.

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