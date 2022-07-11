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Ми досягли у відносинах із Польщею найвищого рівня, - Зеленський

Ми досягли у відносинах із Польщею найвищого рівня, - Зеленський

Київ • УНН

 • 145995 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Під свого звернення Володимир Зеленський заявив, що Україна досягла у відносинах із Польщею найвищого рівня довіри та співпраці, передає УНН.

Цитата

"Ми досягли у відносинах із Польщею найвищого рівня довіри та співпраці не просто за десятки років, а за життя багатьох поколінь наших народів. І маємо це тільки збільшувати, маємо ще посилювати наші зв’язки в усіх сферах і на основі чіткого розуміння, що Україна та Польща можуть бути вільними тільки разом – у братерстві", - заявив Президент.

Деталі

Сьогодні до Верховної Ради України Зеленський направив законопроєкт про правові та соціальні гарантії для громадян Польщі, які перебувають в Україні. Фактично це відповідь на закон, який навесні був ухвалений Польською державою в інтересах українців. Зокрема, Зеленський запропонував дати полякам можливість легально перебувати в Україні протягом 18 місяців, право на працевлаштування, здійснення господарської діяльності, навчання у наших вишах, медичне обслуговування.

До того ж Глава держави підписав указ про присвоєння місту Перемишль почесного звання «Місто-рятівник». Це вже друге таке рішення – польський Жешув першим отримав це звання.

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