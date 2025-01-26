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Международный день таможенника, Всемирный день экологического образования: что еще отмечают 26 января

Международный день таможенника, Всемирный день экологического образования: что еще отмечают 26 января

Киев  •  УНН

 • 12714 просмотра

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26 января мир отмечает Международный день таможенника, День аудиторской службы и Всемирный день экологического образования. Каждый праздник имеет свою историю и особое значение для развития общества.

Сегодня, 26 января, по всему миру отмечают Международный день таможенника - праздник, который объединяет таможенные службы разных стран мира и подчеркивает их важную роль в социально-экономическом развитии планеты, пишет УНН.

Ежегодно 26 января работники таможенных служб всего мира отмечают свой профессиональный праздник - Международный день таможенника. Эта дата имеет историческую подоплеку.

Именно 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая конференция Совета таможенного сотрудничества, в которой приняли участие представители 17 стран Европы. Годом ранее организация была создана согласно специальной конвенции. А уже 27 января 1953 года была принята Конвенция о сотрудничестве таможенных служб.

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Начиная с 1983 года, Международный день таможенника празднуют ежегодно. А в 1994 году Совет таможенного сотрудничества получил новое название - Всемирная таможенная организация. В этот день работники таможни подводят итоги работы за прошлый год, разрабатывают новые планы и привлекают внимание общества к тому, как важна миссия в обеспечении международной торговли, защите экономических интересов государств и содействии развитию глобального сотрудничества.

Также, ежегодно 26 января в Украине отмечают День аудиторской службы, посвященный людям, которые занимаются обеспечением финансового контроля, эффективным использованием государственных средств и предотвращением коррупции.

Этот праздник был основан в 1993 году, когда 26 января был подписан Закон «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине». Именно с тех пор День работника контрольно-ревизионной службы стал важным событием, подчеркивающим значимость этой профессии.

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9 декабря 2010 года, контрольно-ревизионная служба была реорганизована в Государственную финансовую инспекцию Украины, а в октябре 2015 года эта институция получила новое название - Государственная аудиторская служба.

Целью праздника является не только признание работы специалистов этой отрасли, но и подчеркивание важности их вклада в экономику страны. В этот день сотрудники государственной службы подводят итоги своей работы, обмениваются опытом и обсуждают вопросы совершенствования методов финансового контроля.

26 января  это еще и Всемирный день экологического образования, целью которого является повышение осведомленности граждан о глобальных и локальных экологических проблемах, а также важность активного участия каждого человека в сохранении и защите окружающей среды. Основной акцент делается на просветительских инициативах среди правительств и общественности.

Дата празднования была выбрана после Конференции ООН по вопросам окружающей среды, которая состоялась в июне 1972 года в Стокгольме. Именно там был поднят вопрос о необходимости бережного отношения к природе, а также сформулированы принципы, которые стали основой для экологического образования и усилий в борьбе с экологическими угрозами на глобальном уровне.

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Этот день подчеркивает важность сохранения экологии и способствует развитию глобальных и локальных инициатив, направленных на улучшение состояния окружающей среды для следующих поколений.

Ежегодно, в последнее воскресенье января отмечается Всемирный день борьбы с проказой. Этот день является важным событием, посвященным повышению осведомленности о проказе, также известной как болезнь Гансена. Также этот день призван освещать проблему этой болезни, уменьшать стигматизацию, которая часто сопровождает людей, страдающих от нее, и защищать их права.

Всемирный день борьбы с проказой был основан в 1954 году французским журналистом и активистом Раулем Фоллеро, который поставил перед собой две важные цели.

Во-первых, он выступал за равное отношение к людям, страдающим от проказы, и во-вторых, перевоспитать общественность, чтобы исправить исторические ошибки и мифы, окружавшие эту болезнь.

По церковному календарю, 26 января верующие чтят память святых Ксенофонта, Марии, Иоанна и Аркадия. Эти святые являются почитаемыми в православной традиции Ксенофонт и Мария были благочестивыми родителями, которые воспитывали своих сыновей Иоанна и Аркадия в христианской вере. 

По легенде, сыновья Ксенофонта и Марии учились в финском городе Вирит. Однажды они плыли из дома в Вирит, и корабль попал в бурю. 

Ребята выжили, впрочем море забросило их на разные берега, поэтому они пошли служить в разные монастыри. Родители думали, что их сыновья погибли, но через некоторое время вся семья странным образом встретилась в Иерусалиме. И после этого Иоанн и Аркадий  ушли в пустыню служить Богу, а родители раздали свое имущество нищим и поступили в монастыри, где провели последние годы жизни. В этот день по новому календарю именины празднуют Аркадий, Иван, Петр, Семен, Федор, Мария.  

Алина Волянская

Алина Волянская

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