Міжнародний день митника, Всесвітній день екологічної освіти: що ще відзначають 26 січня

Сьогодні, 26 січня, по всьому світу відзначають Міжнародний день митника - свято, яке об’єднує митні служби різних країн світу та підкреслює їхню важливу роль у соціально-економічному розвитку планети, пише УНН.

Щороку 26 січня працівники митних служб усього світу відзначають своє професійне свято – Міжнародний день митника. Ця дата має історичне підґрунтя.

Саме 26 січня 1953 року в Брюсселі відбулася перша конференція Ради митного співробітництва, в якій взяли участь представники 17 країн Європи. Роком раніше організація була створена згідно зі спеціальною конвенцією. А вже 27 січня 1953 року було ухвалено Конвенцію про співпрацю митних служб.

Починаючи з 1983 року, Міжнародний день митника святкують щорічно. А в 1994 році Рада митного співробітництва отримала нову назву – Всесвітня митна організація. У цей день працівники митниці підбивають підсумки роботи за минулий рік, розробляють нові плани та привертають увагу суспільства до того, якою важливою є місія в забезпеченні міжнародної торгівлі, захисті економічних інтересів держав та сприянні розвитку глобального співробітництва.

Також, щорічно 26 січня в Україні відзначають День аудиторської служби, що присвячений людям, які займаються забезпеченням фінансового контролю, ефективним використанням державних коштів та запобіганням корупції.

Це свято було засноване у 1993 році, коли 26 січня було підписано Закон "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні". Саме з того часу День працівника контрольно-ревізійної служби став важливою подією, що наголошує на значущості цієї професії.

9 грудня 2010 року, контрольно-ревізійну службу було реорганізовано в Державну фінансову інспекцію України, а в жовтні 2015 року ця інституція отримала нову назву — Державна аудиторська служба.

Метою свята є не тільки визнання роботи фахівців цієї галузі, але й підкреслення важливості їхнього внеску в економіку країни. В цей день співробітники державної служби підбивають підсумки своєї роботи, обмінюються досвідом та обговорюють питання вдосконалення методів фінансового контролю.

26 січня це ще й Всесвітній день екологічної освіти, метою якого є підвищення обізнаності громадян про глобальні та локальні екологічні проблеми, а також важливість активної участі кожної людини у збереженні та захисті навколишнього середовища. Основний акцент робиться на просвітницьких ініціативах серед урядів та громадськості.

Дата святкування була обрана після Конференції ООН з питань довкілля, яка відбулася в червні 1972 року в Стокгольмі. Саме там було піднято питання про необхідність дбайливого ставлення до природи, а також сформульовано принципи, які стали основою для екологічної освіти та зусиль у боротьбі з екологічними загрозами на глобальному рівні.

Цей день наголошує на важливості збереження екології і сприяє розвитку глобальних та локальних ініціатив, спрямованих на покращення стану навколишнього середовища для наступних поколінь.

Щороку, в останню неділю січня відзначається Всесвітній день боротьби з проказою. Цей день є важливою подією, присвяченою підвищенню обізнаності про проказу, також відому як хвороба Гансена. Також цей день покликаний освітлювати проблему цієї хвороби, зменшувати стигматизацію, яка часто супроводжує людей, що страждають від неї, та захищати їхні права.

Всесвітній день боротьби з проказою був заснований у 1954 році французьким журналістом і активістом Раулем Фоллеро, який поставив перед собою дві важливі мети.

По-перше, він виступав за рівне ставлення до людей, які страждають від прокази, і по-друге, перевиховати громадськість, щоб виправити історичні помилки та міфи, що оточували цю хворобу.

За церковним календарем, 26 січня віряни вшановують пам’ять святих Ксенофонта, Марії, Іоана та Аркадія. Ці святі є шанованими у православній традиції.Ксенофонт і Марія були благочестивими батьками, які виховували своїх синів Івана та Аркадія у християнській вірі.

За легендою, сини Ксенофонта і Марії вчилися у фінському місті Вирит. Одного разу вони пливли з дому до Вирита, і корабель потрапив в бурю.

Хлопці вижили, втім море закинуло їх на різні береги, тож вони пішли служити в різні монастирі. Батьки думали, що їхні сини загинули, але через деякий час вся сім’я дивним чином зустрілась в Єрусалимі. І після цього Іван та Аркадій пішли в пустелю служити Богові, а батьки роздали своє майно вбогим і вступили до монастирів, де провели останні роки життя. В цей день за новим календарем іменини святкують Аркадій, Іван, Петро, Семен, Федір, Марія.