Международный день действий против ядерных испытаний и День памяти защитников Украины: что отмечается 29 августа

Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
Эксклюзив
28 августа, 15:40
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
публикации
Эксклюзивы
Трамп разочарован Зеленским и Европой из-за нереалистичных требований - СМИ
28 августа, 19:37
225 домов повреждены, 23 семьи нуждаются в отселении: последствия ночной атаки на Киев 28 августа
28 августа, 21:04
РФ изменила позицию по войне в Украине: Турция раскрыла новые требования Путина
00:54
Ученые обнаружили высохшее древнее озеро с «желтой кирпичной дорожкой» на дне океана
01:44
Водный кризис в оккупированной Донецкой области усиливается: шесть городов остались без воды
03:05
публикации
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства России
05:00
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 15:40
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостов
28 августа, 14:30
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:37
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки
27 августа, 15:18
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
27 августа, 15:52
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
27 августа, 12:36
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
27 августа, 09:48
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
27 августа, 09:12
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа
27 августа, 08:14
Международный день действий против ядерных испытаний и День памяти защитников Украины: что отмечается 29 августа

Киев • УНН

 • 414 просмотра

29 августа отмечается Международный день действий против ядерных испытаний, учрежденный ООН в 2009 году. В Украине также чествуют День памяти защитников, установленный в 2019 году в честь погибших в борьбе за независимость.

Международный день действий против ядерных испытаний и День памяти защитников Украины: что отмечается 29 августа

Сегодня, 29 августа, в мире объявлен Международным днем действий против ядерных испытаний, который имеет целью активизировать усилия по прекращению ядерных испытаний, а в Украине - День памяти защитников Украины, пишет УНН

Детали 

Международный день действий против ядерных испытаний

В соответствии с Резолюцией № 64/35, принятой на 64-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, состоявшейся 2 декабря 2009 года - 29 августа было объявлено Международным днем действий против ядерных испытаний.

Данное событие имеет целью активизировать усилия мировых держав, международных и неправительственных организаций по прекращению ядерных испытаний.

Вышеупомянутая Резолюция призывает человечество сознательно отнестись к проблеме, понять опасность ядерных испытаний. Только с запретом ядерных испытаний и уничтожением ядерного оружия можно достичь гарантии безопасного и плодотворного сосуществования всех стран мира.

Следует отметить, что жертвами более чем 2000 ядерных испытаний становились чаще всего люди из наиболее уязвимых групп населения. 

Трамп заговорил о переговорах с РФ по ядерному разоружению: что ответил Пекин27.08.25, 12:48 • 8716 просмотров

День памяти защитников Украины

В 2019 году Президент Украины Владимир Зеленский "в поддержку инициатив общественности и с целью достойного чествования памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, увековечения их героизма, укрепления патриотического духа", установил в Украине День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, который отмечать ежегодно 29 августа.

Событие было начато в 2019 году в честь очередной годовщины Иловайской трагедии. 

Украинские дроны поразили более 900 целей за сутки - Командование СБС28.08.25, 19:52 • 3250 просмотров

Церковный праздник 

29 августа православные христиане вспоминают Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – насильственную смерть великого пророка Божия. Святой пророк Иоанн бесстрашно обличал царя Ирода за греховную связь с Иродиадой - женой собственного брата, которую тот бесстыдно привел в свой дом. За правдивое слово Иоанн был заключен в темницу. Во время пышного пира по случаю собственного дня рождения Ирод пригласил к танцу юную Саломею - дочь Иродиады. Танец девушки настолько поразил царя, что он торжественно поклялся исполнить любое ее желание. Подстрекаемая матерью, Саломея жестоко попросила принести ей голову Иоанна Крестителя на блюде.

Несмотря на внутренний страх перед народным осуждением, Ирод не осмелился нарушить обещания - и вскоре была совершена казнь. Ученики пророка похоронили его честное тело с почетом, а самой Саломее, по преданию, суждено было вскоре погибнуть трагически: зимой, во время прогулки, она провалилась под лед и утонула, будто сама природа отплатила ей за жестокость.

Павел Башинский

Общество
Генеральная Ассамблея ООН
Владимир Зеленский
Украина