Международный день действий против ядерных испытаний и День памяти защитников Украины: что отмечается 29 августа

Сегодня, 29 августа, в мире объявлен Международным днем действий против ядерных испытаний, который имеет целью активизировать усилия по прекращению ядерных испытаний, а в Украине - День памяти защитников Украины, пишет УНН.

Международный день действий против ядерных испытаний

В соответствии с Резолюцией № 64/35, принятой на 64-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, состоявшейся 2 декабря 2009 года - 29 августа было объявлено Международным днем действий против ядерных испытаний.

Данное событие имеет целью активизировать усилия мировых держав, международных и неправительственных организаций по прекращению ядерных испытаний.

Вышеупомянутая Резолюция призывает человечество сознательно отнестись к проблеме, понять опасность ядерных испытаний. Только с запретом ядерных испытаний и уничтожением ядерного оружия можно достичь гарантии безопасного и плодотворного сосуществования всех стран мира.

Следует отметить, что жертвами более чем 2000 ядерных испытаний становились чаще всего люди из наиболее уязвимых групп населения.

День памяти защитников Украины

В 2019 году Президент Украины Владимир Зеленский "в поддержку инициатив общественности и с целью достойного чествования памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, увековечения их героизма, укрепления патриотического духа", установил в Украине День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, который отмечать ежегодно 29 августа.

Событие было начато в 2019 году в честь очередной годовщины Иловайской трагедии.

Церковный праздник

29 августа православные христиане вспоминают Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – насильственную смерть великого пророка Божия. Святой пророк Иоанн бесстрашно обличал царя Ирода за греховную связь с Иродиадой - женой собственного брата, которую тот бесстыдно привел в свой дом. За правдивое слово Иоанн был заключен в темницу. Во время пышного пира по случаю собственного дня рождения Ирод пригласил к танцу юную Саломею - дочь Иродиады. Танец девушки настолько поразил царя, что он торжественно поклялся исполнить любое ее желание. Подстрекаемая матерью, Саломея жестоко попросила принести ей голову Иоанна Крестителя на блюде.

Несмотря на внутренний страх перед народным осуждением, Ирод не осмелился нарушить обещания - и вскоре была совершена казнь. Ученики пророка похоронили его честное тело с почетом, а самой Саломее, по преданию, суждено было вскоре погибнуть трагически: зимой, во время прогулки, она провалилась под лед и утонула, будто сама природа отплатила ей за жестокость.