Міжнародний день дій проти ядерних випробувань та День пам'яті захисників України: що відзначається 29 серпня

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 26863 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 45242 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 114635 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 62982 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 74995 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 110835 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 124191 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
28 серпня, 04:08 • 105320 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 117782 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 84728 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
У Польщі розбився літак F-16 під час підготовки до авіашоу, пілот загинув 28 серпня, 18:52
225 будинків пошкоджено, 23 родини потребують відселення: наслідки нічної атаки на Київ 28 серпня 28 серпня, 21:04
рф змінила позицію щодо війни в Україні: Туреччина розкрила нові вимоги путіна 00:54
Вчені виявили висохле давнє озеро з "жовтою цегляною доріжкою" на дні океану 01:44
Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води 03:05
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
28 серпня, 15:40
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостів 28 серпня, 14:30
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року 28 серпня, 13:37
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки 27 серпня, 15:18
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде 27 серпня, 15:01
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Гутерреш
Кароль Навроцький
Едгарс Рінкевичс
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Донецька область
Харків
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням 27 серпня, 15:52
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків 27 серпня, 12:36
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор 27 серпня, 09:48
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі 27 серпня, 09:12
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка 27 серпня, 08:14
Х-47М2 «Кинджал»
The Guardian
Безпілотний літальний апарат
E-6 Mercury
Детонатор

Міжнародний день дій проти ядерних випробувань та День пам'яті захисників України: що відзначається 29 серпня

Київ • УНН

 • 26 перегляди

29 серпня відзначається Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, започаткований ООН у 2009 році. В Україні також вшановують День пам'яті захисників, встановлений у 2019 році на честь загиблих у боротьбі за незалежність.

Міжнародний день дій проти ядерних випробувань та День пам'яті захисників України: що відзначається 29 серпня

Сьогодні, 29 серпня, у світі оголошено Міжнародним днем дій проти ядерних випробувань, який має на меті активізувати зусилля щодо припинення ядерних випробувань, а в Україні - День пам'яті захисників України, пише УНН

Деталі 

Міжнародний день дій проти ядерних випробувань

Відповідно до Резолюції № 64/35, прийнятій на 64-й сесії Генеральної асамблеї ООН, що відбулась 2 грудня 2009 року - 29 серпня було оголошено Міжнародним днем дій проти ядерних випробувань.

Дана подія має на меті активізувати зусилля світових держав, міжнародних та неурядових організацій щодо припинення ядерних випробувань.

Вищезгадана Резолюція закликає людство свідомо поставитися до проблеми, зрозуміти небезпеку ядерних випробувань. Тільки із забороною ядерних випробувань та знищення ядерної зброї можна досягти гарантії безпечного та плідного співіснування всіх країн світу.

Слід зазначити, що жертвами більш ніж 2000 ядерних випробувань ставали найчастіше люди з найуразливіших груп населення. 

Трамп заговорив про переговори з рф щодо ядерного роззброєння: що відповів Пекін27.08.25, 12:48 • 8704 перегляди

День пам'яті захисників України

У 2019 році Президент України Володимир Зеленський "на підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їх героїзму, зміцнення патріотичного духу", установив в Україні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, який відзначати щорічно 29 серпня.

Подія була започаткована у 2019 році на честь чергової річниці Іловайської трагедії. 

Українські дрони вразили понад 900 цілей за добу - Командування СБС28.08.25, 19:52 • 3206 переглядiв

Церковне свято 

29 серпня православні християни згадують Усікновення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана – насильницьку смерть великого пророка Божого. Святий пророк Іоан безстрашно викривав царя Ірода за гріховний зв’язок із Іродіадою - дружиною власного брата, яку той безсоромно привів у свій дім. За правдиве слово Івана було ув’язнено. Під час пишного бенкету з нагоди власного дня народження Ірод запросив до танцю юну Саломею - доньку Іродіади. Танок дівчини настільки вразив царя, що він урочисто присягнув виконати будь-яке її бажання. Підбурена матір’ю, Саломея жорстоко попросила принести їй голову Івана Хрестителя на блюді.

Попри внутрішній страх перед народним осудом, Ірод не наважився порушити обіцянки - і невдовзі було здійснено страту. Учні пророка поховали його чесне тіло з пошаною, а самій Саломеї, за переказами, судилося невдовзі загинути трагічно: взимку, під час прогулянки, вона провалилася під кригу й втонула, ніби сама природа відплатила їй за жорстокість.

Павло Башинський

Суспільство
Генеральна Асамблея ООН
Володимир Зеленський
Україна