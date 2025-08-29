Міжнародний день дій проти ядерних випробувань та День пам'яті захисників України: що відзначається 29 серпня
29 серпня відзначається Міжнародний день дій проти ядерних випробувань, започаткований ООН у 2009 році. В Україні також вшановують День пам'яті захисників, встановлений у 2019 році на честь загиблих у боротьбі за незалежність.
Сьогодні, 29 серпня, у світі оголошено Міжнародним днем дій проти ядерних випробувань, який має на меті активізувати зусилля щодо припинення ядерних випробувань, а в Україні - День пам'яті захисників України, пише УНН.
Міжнародний день дій проти ядерних випробувань
Відповідно до Резолюції № 64/35, прийнятій на 64-й сесії Генеральної асамблеї ООН, що відбулась 2 грудня 2009 року - 29 серпня було оголошено Міжнародним днем дій проти ядерних випробувань.
Дана подія має на меті активізувати зусилля світових держав, міжнародних та неурядових організацій щодо припинення ядерних випробувань.
Вищезгадана Резолюція закликає людство свідомо поставитися до проблеми, зрозуміти небезпеку ядерних випробувань. Тільки із забороною ядерних випробувань та знищення ядерної зброї можна досягти гарантії безпечного та плідного співіснування всіх країн світу.
Слід зазначити, що жертвами більш ніж 2000 ядерних випробувань ставали найчастіше люди з найуразливіших груп населення.
День пам'яті захисників України
У 2019 році Президент України Володимир Зеленський "на підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їх героїзму, зміцнення патріотичного духу", установив в Україні День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, який відзначати щорічно 29 серпня.
Подія була започаткована у 2019 році на честь чергової річниці Іловайської трагедії.
Церковне свято
29 серпня православні християни згадують Усікновення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана – насильницьку смерть великого пророка Божого. Святий пророк Іоан безстрашно викривав царя Ірода за гріховний зв’язок із Іродіадою - дружиною власного брата, яку той безсоромно привів у свій дім. За правдиве слово Івана було ув’язнено. Під час пишного бенкету з нагоди власного дня народження Ірод запросив до танцю юну Саломею - доньку Іродіади. Танок дівчини настільки вразив царя, що він урочисто присягнув виконати будь-яке її бажання. Підбурена матір’ю, Саломея жорстоко попросила принести їй голову Івана Хрестителя на блюді.
Попри внутрішній страх перед народним осудом, Ірод не наважився порушити обіцянки - і невдовзі було здійснено страту. Учні пророка поховали його чесне тіло з пошаною, а самій Саломеї, за переказами, судилося невдовзі загинути трагічно: взимку, під час прогулянки, вона провалилася під кригу й втонула, ніби сама природа відплатила їй за жорстокість.