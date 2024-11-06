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Международные резервы Украины сократились до 36,6 млрд долларов: что происходит?

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В октябре 2024 года международные резервы Украины снизились на 6% до 36,6 млрд долларов из-за валютных интервенций НБУ и долговых выплат. НБУ прогнозирует рост резервов до 43,6 млрд долларов до конца года.

Международные резервы по состоянию на 1 ноября 2024 года, по предварительным данным, составили 36,6 млрд долл. В октябре они снизились на 6,0%, передает УНН со ссылкой на НБУ.

В Нацбанке отметили, что несмотря на уменьшение, объем международных резервов является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка.

Кроме того, по прогнозу НБУ, уровень международных резервов по итогам декабря 2024 года достигнет 43,6 млрд долл., учитывая заверения относительно финансирования, предоставленные партнерами.

Добавим

Динамика международных резервов в октябре 2024 года обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ).

Так, чистая продажа валюты НБУ в октябре составила 3 427,9 млн долл. 

Кроме того, за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было выплачено 943,4 млн долл., из которых:

▪️710,0 млн долл. - обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

▪️186,0 млн долл. - обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

▪️21,6 млн долл. - обслуживание и погашение долга перед ЕИБ;

▪️11,6 млн долл. - обслуживание долга перед ЕС;

▪️14,2 млн долл. - уплата другим международным кредиторам.

Также Украина уплатила Международному валютному фонду 87,9 млн долл.

В то же время в прошлом месяце на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 1 991,4 млн долл. Из этой суммы:

▪️1 111,2 млн долл. - от Международного валютного фонда;

▪️569,1 млн долл. - от размещения валютных ОВГЗ;

▪️289,5 млн долл. - от Правительства Канады;

▪️21,6 млн долл. - грантовые средства от Правительства Сербии.

Международные резервы "похудели" на 8,1%: НБУ говорит о продаже валюты и уплате долгов на фоне меньших объемов международной помощи7 октября 2024, 13:10 • 11514 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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