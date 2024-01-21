Между нами очень хорошие отношения: Зеленский о британской разведке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет очень хорошие отношения с разведкой Великобритании. Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Channel 4 News, передает корреспондент УНН.

Великобритания действительно была с нами с первых дней и до сих пор. И я был со всеми вашими премьер-министрами... Но также с разведкой. Также между нами очень хорошие отношения на уровне разведки. Но вы должны знать, что я имею отношения с вашей разведкой. Мы очень открыты. Я разговариваю с некоторыми вашими лидерами, поскольку я разговариваю не только с премьер-министром, или с его Величеством, или с кем-то другим. Нет, нет, нет, нет. Мы очень близкие партнеры. И у нас очень хорошие отношения. - сказал Зеленский.

Детали

На вопрос эти отношения сохранятся, даже если Великобритания получит новое правительство в Соединенном Королевстве, Зеленский ответил: "Это было бы замечательно для наших отношений, это прекрасно для ваших институтов".

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Дополнение

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что он думает объявить всеобщие выборы в Соединенном Королевстве во второй половине этого года, похоже, исключая их проведение этой весной.