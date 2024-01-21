Между нами очень хорошие отношения: Зеленский о британской разведке

Эксклюзив
На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  159295 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  199774 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  174073 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  169994 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  177308 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  176111 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  174375 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  164425 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 январь 2024, 08:28  •  160921 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 январь 2024, 16:14  •  162257 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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Новости по теме

Между нами очень хорошие отношения: Зеленский о британской разведке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет "очень хорошие" отношения с британской разведкой, поддерживая открытую коммуникацию независимо от изменений в руководстве Великобритании. Он предположил, что прочные связи сохранятся, даже если Британия выберет новое правительство.

Война •   •  11943 просмотра
Между нами очень хорошие отношения: Зеленский о британской разведке

В Песчаном во время обстрела погиб мужчина - Харьковская ОВА

В Харьковской области во время артиллерийского обстрела россиянами села Песчаное погиб местный житель. Кроме того, обстрелу подверглись Тищеновка и Волчанск, в результате чего были повреждены частные дома.

Война •   •  10958 просмотра
В Песчаном во время обстрела погиб мужчина - Харьковская ОВА

Ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге спецоперация СБУ - источник

Как сообщается, Служба безопасности Украины (СБУ) организовала спецоперацию с использованием беспилотников против морского терминала в Усть-Луге (Россия), что привело к масштабному пожару и вынужденной эвакуации людей. Операция имела целью помешать логистике горючего для российских военных.

Война •   •  19363 просмотра
Ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге спецоперация СБУ - источник

"Усталость от войны" - мы не можем себе ее позволить: Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан не поддаваться "усталости от войны" в интервью "4 каналу". Он отметил важность дальнейшей самоотверженности в защите государства и поддержке его жизнедеятельности.

Война •   •  21052 просмотра
"Усталость от войны" - мы не можем себе ее позволить: Зеленский

Зеленский о мобилизации: это прежде всего вопрос справедливости

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 News подчеркнул, что мобилизация - это прежде всего вопрос справедливости. Он отметил важность надлежащей подготовки и информирования личного состава об их роли в армии.

Война •   •  22594 просмотра
Зеленский о мобилизации: это прежде всего вопрос справедливости

"Прилёты" в Донецке: есть погибшие – росСМИ

В результате атак беспилотников в Донецке, как сообщают российские СМИ, погибли по меньшей мере 13 человек и 10 получили ранения, по словам лидера так называемых "днр" Пушилина. Целью беспилотников были оживленные районы, включая квартал Текстильщик и Ленкоранскую улицу.

Война •   •  45622 просмотра
"Прилёты" в Донецке: есть погибшие – росСМИ

рф начала использовать противокорабельные комплексы в нештатном режиме - Плетенчук

Россия начала использовать противокорабельные системы в экстренном режиме, что представляет потенциальную опасность, сообщил представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. Существуют также угрозы применения ракет "Калибр" и авиаударов.

Война •   •  35505 просмотра
рф начала использовать противокорабельные комплексы в нештатном режиме - Плетенчук

ГУР атаковало завод по производству "Панцирей" в РФ, цели поражены - источник

Как сообщается, украинская разведка атаковала российский завод "Щегловский Вал" в Туле, где производят зенитно-ракетные комплексы "Панцирь", поразив цели. Завод является одним из крупнейших предприятий оборонной промышленности России.

Война •   •  33459 просмотра
ГУР атаковало завод по производству "Панцирей" в РФ, цели поражены - источник

Донецкая область: оккупанты нанесли 11 ударов, ранены два человека

Россияне 11 раз обстреляли жилые кварталы Донецка, ранив двух человек и повредив 55 жилых домов и несколько других зданий, в том числе многоэтажку, детский сад, школу и административное учреждение. Всего 106 человек, в том числе 19 детей, были эвакуированы из прифронтовой зоны.

Война •   •  31704 просмотра
Донецкая область: оккупанты нанесли 11 ударов, ранены два человека

Фитьо о захвате Крохмального: Силы обороны перешли на более подготовленные рубежи

Захват россиянами села Крохмальное на Харьковщине не представляет угрозы для других подразделений, уверяет подполковник Владимир Фитьо. Украинские войска перешли на более подготовленные позиции, чтобы предотвратить дальнейшее вторжение.

Война •   •  31539 просмотра
Фитьо о захвате Крохмального: Силы обороны перешли на более подготовленные рубежи