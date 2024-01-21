Между нами очень хорошие отношения: Зеленский о британской разведке
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет "очень хорошие" отношения с британской разведкой, поддерживая открытую коммуникацию независимо от изменений в руководстве Великобритании. Он предположил, что прочные связи сохранятся, даже если Британия выберет новое правительство.
В Песчаном во время обстрела погиб мужчина - Харьковская ОВА
В Харьковской области во время артиллерийского обстрела россиянами села Песчаное погиб местный житель. Кроме того, обстрелу подверглись Тищеновка и Волчанск, в результате чего были повреждены частные дома.
Ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге спецоперация СБУ - источник
Как сообщается, Служба безопасности Украины (СБУ) организовала спецоперацию с использованием беспилотников против морского терминала в Усть-Луге (Россия), что привело к масштабному пожару и вынужденной эвакуации людей. Операция имела целью помешать логистике горючего для российских военных.
"Усталость от войны" - мы не можем себе ее позволить: Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан не поддаваться "усталости от войны" в интервью "4 каналу". Он отметил важность дальнейшей самоотверженности в защите государства и поддержке его жизнедеятельности.
Зеленский о мобилизации: это прежде всего вопрос справедливости
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Channel 4 News подчеркнул, что мобилизация - это прежде всего вопрос справедливости. Он отметил важность надлежащей подготовки и информирования личного состава об их роли в армии.
"Прилёты" в Донецке: есть погибшие – росСМИ
В результате атак беспилотников в Донецке, как сообщают российские СМИ, погибли по меньшей мере 13 человек и 10 получили ранения, по словам лидера так называемых "днр" Пушилина. Целью беспилотников были оживленные районы, включая квартал Текстильщик и Ленкоранскую улицу.
рф начала использовать противокорабельные комплексы в нештатном режиме - Плетенчук
Россия начала использовать противокорабельные системы в экстренном режиме, что представляет потенциальную опасность, сообщил представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. Существуют также угрозы применения ракет "Калибр" и авиаударов.
ГУР атаковало завод по производству "Панцирей" в РФ, цели поражены - источник
Как сообщается, украинская разведка атаковала российский завод "Щегловский Вал" в Туле, где производят зенитно-ракетные комплексы "Панцирь", поразив цели. Завод является одним из крупнейших предприятий оборонной промышленности России.
Донецкая область: оккупанты нанесли 11 ударов, ранены два человека
Россияне 11 раз обстреляли жилые кварталы Донецка, ранив двух человек и повредив 55 жилых домов и несколько других зданий, в том числе многоэтажку, детский сад, школу и административное учреждение. Всего 106 человек, в том числе 19 детей, были эвакуированы из прифронтовой зоны.
Фитьо о захвате Крохмального: Силы обороны перешли на более подготовленные рубежи
Захват россиянами села Крохмальное на Харьковщине не представляет угрозы для других подразделений, уверяет подполковник Владимир Фитьо. Украинские войска перешли на более подготовленные позиции, чтобы предотвратить дальнейшее вторжение.