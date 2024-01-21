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Між нами дуже добрі взаємини: Зеленський про британську розвідку

Між нами дуже добрі взаємини: Зеленський про британську розвідку

Київ • УНН

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що має "дуже добрі" стосунки з британською розвідкою, підтримуючи відкриту комунікацію незалежно від змін у керівництві Великої Британії. Він припустив, що міцні зв'язки збережуться, навіть якщо Британія обере новий уряд.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має дуже добрі взаємини з розвідкою Великої Британії. Про це він сказав в інтерв’ю британському телеканалу Channel 4 News, передає кореспондент УНН.  

Велика Британія дійсно була з нами з перших днів й дотепер. І я був з усіма вашими прем'єр-міністрами… Але також з розвідкою. Також між нами дуже добрі взаємини на рівні розвідки. Але ви повинні знати, що я маю стосунки з вашою розвідкою. Ми дуже відкриті. Я розмовляю з деякими вашими лідерами, оскільки я розмовляю не лише з прем'єр-міністром, чи з його Величністю, чи з кимось іншим. Ні, ні, ні. Ми дуже близькі партнери. І в нас дуже добрі стосунки. 

- сказав Зеленський.  

Деталі

На запитання ці відносини збережуться, навіть якщо Британія отримає новий уряд у Сполученому Королівстві, Зеленський відповів: "Це було б чудово для наших відносин, це чудово для ваших інституцій".

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Доповнення

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що він думає оголосити загальні вибори у Сполученому Королівстві у другій половині цього року, схоже, виключаючи їх проведення цієї весни. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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